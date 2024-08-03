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В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 03.08.2024 (обновлено: 10:35 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/bespilotnik-1963833978.html
В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек
В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 03.08.2024
В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек
Один человек пострадал в результате атаки двух БПЛА на жилой доме в микрорайоне Болховский в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T10:24
2024-08-03T10:35
вооруженные силы украины
орел
специальная военная операция на украине
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ТУЛА, 3 авг – РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки двух БПЛА на жилой доме в микрорайоне Болховский в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область – сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще 2, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.Как уточнил Клычков, восстановлением многоэтажного жилого дома займется компания-застройщик.
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вооруженные силы украины, орел
Вооруженные силы Украины, Орел, Специальная военная операция на Украине
В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек

Клычков: один человек пострадал при атаке двух беспилотников на жилой дом в Орле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТУЛА, 3 авг – РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки двух БПЛА на жилой доме в микрорайоне Болховский в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«
"Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область – сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще 2, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.
Как уточнил Клычков, восстановлением многоэтажного жилого дома займется компания-застройщик.
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