https://ria.ru/20240803/bespilotnik-1963833978.html

В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек

В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 03.08.2024

В Орле при атаке двух беспилотников пострадал человек

Один человек пострадал в результате атаки двух БПЛА на жилой доме в микрорайоне Болховский в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:24

2024-08-03T10:24

2024-08-03T10:35

вооруженные силы украины

орел

специальная военная операция на украине

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ТУЛА, 3 авг – РИА Новости. Один человек пострадал в результате атаки двух БПЛА на жилой доме в микрорайоне Болховский в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область – сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще 2, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.Как уточнил Клычков, восстановлением многоэтажного жилого дома займется компания-застройщик.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

орел

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2024

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вооруженные силы украины, орел