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Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет - РИА Новости, 03.08.2024
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram- канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:39
2024-08-03T08:39
2024-08-03T08:39
специальная военная операция на украине
рязанская область
россия
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram- канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение ночи над Рязанской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника. "Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.
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рязанская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет
Губернатор Рязанской области Малков: пострадавших при уничтожении БПЛА нет