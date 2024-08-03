https://ria.ru/20240803/bespilotnik-1963822469.html

Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет

Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет - РИА Новости, 03.08.2024

Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram- канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:39

2024-08-03T08:39

2024-08-03T08:39

специальная военная операция на украине

рязанская область

россия

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram- канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение ночи над Рязанской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника. "Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.

https://ria.ru/20240709/svo-1958488317.html

рязанская область

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рязанская область, россия, вооруженные силы украины