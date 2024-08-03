https://ria.ru/20240803/bespilotnik-1963802238.html

В Ростовской области уничтожили три беспилотника

В Ростовской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 03.08.2024

В Ростовской области уничтожили три беспилотника

Три беспилотника уничтожены на севере Ростовской области, отражение воздушной атаки продолжается, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:07

2024-08-03T01:07

2024-08-03T01:07

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены на севере Ростовской области, отражение воздушной атаки продолжается, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено три БПЛА. Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963798693.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев, происшествия