https://ria.ru/20240803/bespilotnik--1963897240.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 03.08.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 19.00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:48

2024-08-03T19:48

2024-08-03T19:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО около 19.00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Третьего августа около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, безопасность