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Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными - РИА Новости, 03.08.2024
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09:03 03.08.2024 (обновлено: 12:51 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/berbok-1963826430.html
Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными
Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными - РИА Новости, 03.08.2024
Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными
Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau. "Бербок назвала обмен заключенными между... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:03
2024-08-03T12:51
в мире
россия
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau. "Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — говорится в публикации.По словам дипломата, решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве, говорится в статье.Обмен заключенными между Россией и ЗападомПервого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.Путин подписал указы о помиловании.
https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html
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в мире, россия, германия, анналена бербок
В мире, Россия, Германия, Анналена Бербок
Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными

Бербок назвала обмен заключенными между РФ и Западом деликатной дилеммой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau.

"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — говорится в публикации.
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По словам дипломата, решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве, говорится в статье.

Обмен заключенными между Россией и Западом
Первого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.
В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.
В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.
Путин подписал указы о помиловании.
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