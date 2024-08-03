https://ria.ru/20240803/berbok-1963826430.html

Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными

Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными - РИА Новости, 03.08.2024

Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными

Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau. "Бербок назвала обмен заключенными между... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:03

2024-08-03T09:03

2024-08-03T12:51

в мире

россия

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau. "Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — говорится в публикации.По словам дипломата, решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве, говорится в статье.Обмен заключенными между Россией и ЗападомПервого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.Путин подписал указы о помиловании.

https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html

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в мире, россия, германия, анналена бербок