Бербок тремя словами отреагировала на обмен заключенными
Бербок назвала обмен заключенными между РФ и Западом деликатной дилеммой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом, пишет Tagesschau.
"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — говорится в публикации.
"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — говорится в публикации.
По словам дипломата, решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова) не было легким ни для кого в правительстве, говорится в статье.
Обмен заключенными между Россией и Западом
Обмен заключенными между Россией и Западом
Первого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.
Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.
В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.
В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.
Путин подписал указы о помиловании.