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В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными - РИА Новости, 03.08.2024
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05:20 03.08.2024 (обновлено: 07:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/bayden-1963812409.html
В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными
В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными - РИА Новости, 03.08.2024
В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными
Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:20
2024-08-03T07:50
в мире
сша
россия
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил на своей странице в социальной сети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.Ранее в Сети обратили внимание на видео встречи заключенных, на которой присутствовал Байден. На записи видно, как президент, поприветствовав освобожденных, внезапно поднялся в пустой самолет, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и других присутствовавших. Побыв там пару минут, Байден вышел обратно.“Байден лично благодарил членов экипажа, которые доставили этих отважных людей (вернувшихся заключенных – Прим. Ред.) домой к их семьям”, – написал Бейтс.В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html
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в мире, сша, россия, джо байден, камала харрис
В мире, США, Россия, Джо Байден, Камала Харрис
В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными

Белый дом: Байден, встретив заключенных, зашел в самолет для общения с экипажем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил на своей странице в социальной сети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Ранее в Сети обратили внимание на видео встречи заключенных, на которой присутствовал Байден. На записи видно, как президент, поприветствовав освобожденных, внезапно поднялся в пустой самолет, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и других присутствовавших. Побыв там пару минут, Байден вышел обратно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Байден приступил к своей главной миссии на посту президента США
31 июля, 08:00
“Байден лично благодарил членов экипажа, которые доставили этих отважных людей (вернувшихся заключенных – Прим. Ред.) домой к их семьям”, – написал Бейтс.
В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).
Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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31 июля, 22:08
 
В миреСШАРоссияДжо БайденКамала Харрис
 
 
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