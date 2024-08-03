https://ria.ru/20240803/bayden-1963812409.html

В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными

В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными - РИА Новости, 03.08.2024

В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными

Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:20

2024-08-03T05:20

2024-08-03T07:50

в мире

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россия

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил на своей странице в социальной сети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.Ранее в Сети обратили внимание на видео встречи заключенных, на которой присутствовал Байден. На записи видно, как президент, поприветствовав освобожденных, внезапно поднялся в пустой самолет, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и других присутствовавших. Побыв там пару минут, Байден вышел обратно.“Байден лично благодарил членов экипажа, которые доставили этих отважных людей (вернувшихся заключенных – Прим. Ред.) домой к их семьям”, – написал Бейтс.В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

https://ria.ru/20240731/bajden-1963310717.html

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в мире, сша, россия, джо байден, камала харрис