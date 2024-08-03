В США объяснили странное поведение Байдена после обмена заключенными
Белый дом: Байден, встретив заключенных, зашел в самолет для общения с экипажем
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приветствуют Пола Уилана на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, после его освобождения в рамках обмена 24 заключенными между Россией и США. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил на своей странице в социальной сети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Ранее в Сети обратили внимание на видео встречи заключенных, на которой присутствовал Байден. На записи видно, как президент, поприветствовав освобожденных, внезапно поднялся в пустой самолет, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и других присутствовавших. Побыв там пару минут, Байден вышел обратно.
“Байден лично благодарил членов экипажа, которые доставили этих отважных людей (вернувшихся заключенных – Прим. Ред.) домой к их семьям”, – написал Бейтс.
В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).
Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента