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"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных - РИА Новости, 03.08.2024
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03:25 03.08.2024 (обновлено: 03:35 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/bayden-1963808329.html
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных - РИА Новости, 03.08.2024
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией, соответствующее видео опубликовал... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:25
2024-08-03T03:35
в мире
сша
мэриленд
джо байден
камала харрис
эван гершкович
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией, соответствующее видео опубликовал телеканал C-SPAN.Инцидент произошел накануне на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где проходила церемония встречи заключенных с участием Байдена. На записи видно, как президент, поприветствовав вернувшихся, внезапно направился в сторону самолета и взобрался в него по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших. Спустя примерно две минуты глава Белого дома появился у трапа, и, судя по всему, спросив, куда ему надо идти, вновь отправился общаться с освобожденными заключенными.На странное поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.“Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?" — написал Пособиец на своей странице в соцсети X.В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.Байден, которому исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце глава Белого дома отказался от участия в предвыборной гонке, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963632998.html
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в мире, сша, мэриленд, джо байден, камала харрис, эван гершкович, россия
В мире, США, Мэриленд, Джо Байден, Камала Харрис, Эван Гершкович, Россия
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных

Байден странно повел себя на встрече с вернувшимися из России заключенными

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией, соответствующее видео опубликовал телеканал C-SPAN.
Инцидент произошел накануне на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где проходила церемония встречи заключенных с участием Байдена. На записи видно, как президент, поприветствовав вернувшихся, внезапно направился в сторону самолета и взобрался в него по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших. Спустя примерно две минуты глава Белого дома появился у трапа, и, судя по всему, спросив, куда ему надо идти, вновь отправился общаться с освобожденными заключенными.
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На странное поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.
“Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?" — написал Пособиец на своей странице в соцсети X.
В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).
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Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Байден, которому исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце глава Белого дома отказался от участия в предвыборной гонке, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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В миреСШАМэрилендДжо БайденКамала ХаррисЭван ГершковичРоссия
 
 
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