"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
Байден странно повел себя на встрече с вернувшимися из России заключенными
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией, соответствующее видео опубликовал телеканал C-SPAN.
Инцидент произошел накануне на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где проходила церемония встречи заключенных с участием Байдена. На записи видно, как президент, поприветствовав вернувшихся, внезапно направился в сторону самолета и взобрался в него по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших. Спустя примерно две минуты глава Белого дома появился у трапа, и, судя по всему, спросив, куда ему надо идти, вновь отправился общаться с освобожденными заключенными.
На странное поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.
“Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?" — написал Пособиец на своей странице в соцсети X.
В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).
Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Байден, которому исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце глава Белого дома отказался от участия в предвыборной гонке, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента