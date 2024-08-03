https://ria.ru/20240803/bayden-1963808329.html

"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных

"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных - РИА Новости, 03.08.2024

"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных

Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией, соответствующее видео опубликовал... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T03:25

2024-08-03T03:25

2024-08-03T03:35

в мире

сша

мэриленд

джо байден

камала харрис

эван гершкович

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963808188_188:0:1920:974_1920x0_80_0_0_45e7260cb7e3a2e0cf52d1af7a6baf93.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден внезапно вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с Россией, соответствующее видео опубликовал телеканал C-SPAN.Инцидент произошел накануне на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где проходила церемония встречи заключенных с участием Байдена. На записи видно, как президент, поприветствовав вернувшихся, внезапно направился в сторону самолета и взобрался в него по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших. Спустя примерно две минуты глава Белого дома появился у трапа, и, судя по всему, спросив, куда ему надо идти, вновь отправился общаться с освобожденными заключенными.На странное поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.“Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?" — написал Пособиец на своей странице в соцсети X.В четверг в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными из семи стран. По его итогам в Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В США в рамках обмена вернулись трое граждан этой страны — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в России иноагентом).Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.Байден, которому исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце глава Белого дома отказался от участия в предвыборной гонке, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963632998.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html

https://ria.ru/20240617/bayden-1953298880.html

сша

мэриленд

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мэриленд, джо байден, камала харрис, эван гершкович, россия