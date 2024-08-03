В избирательные бюллетени в Австрии войдут девять партий
МВД Австрии: в избирательные бюллетени войдут девять партий
Флаг Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. В избирательные бюллетени по всей Австрии к голосованию в национальный совет (нижняя палата парламента республики) будут включены девять партий - именно такое количество успело собрать достаточное количество подписей ко второму августу, сообщило австрийское МВД.
Выборы в национальный совет Австрии состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны, останется ли канцлер республики Карл Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.
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"Второе августа 2024 года, 17.00 (18.00 мск) было последней возможной датой подачи предложений по выборам в отдельных избирательных органах федеральных земель", - говорится в релизе МВД.
Как уточняет министерство со ссылкой на оперативные данные, полученные из избирательных органов федеральных земель, к указанному сроку в предвыборной гонке по всей Австрии будут участвовать девять партий, еще три партии попали в избирательные бюллетени лишь в отдельных федеральных землях.
По данным МВД, в список по всей стране попали Австрийская народная партия (действующего канцлера Карла Нехаммера, ÖVP), Австрийская социал-демократическая партия (SPÖ), Австрийская партия свободы (FPÖ), NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум), Зеленые, Пивная партия, Никто из них, Коммунистическая партия Австрии (KPÖ), Список Мадлен Петрович (LMP).
Еще три партии смогли собрать достаточное количество подписей лишь в отдельных федеральных землях, уточнило МВД. Это MFG (Народ - Свобода - Основные права Австрии) - известная как партия, критикующая коронавирусные меры - она смогла заручиться поддержкой во всех федеральных землях Австрии, кроме земель Бургенланд и Каринтия. Также в семи землях из девяти будет представлена в списках партия "Список Газы - Голоса против геноцида" (во всех федеральных землях, кроме Каринтии и Зальцбурга) и еще одна партия будет представлена лишь в Бургенланде - это Желтые (Die Gelben) во главе с Манфредом Кёлли - бывшим политиком Австрийской партии свободы.