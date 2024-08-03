https://ria.ru/20240803/avstrija-1963800946.html

В избирательные бюллетени в Австрии войдут девять партий

В избирательные бюллетени в Австрии войдут девять партий - РИА Новости, 03.08.2024

В избирательные бюллетени в Австрии войдут девять партий

В избирательные бюллетени по всей Австрии к голосованию в национальный совет (нижняя палата парламента республики) будут включены девять партий - именно такое... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:47

2024-08-03T00:47

2024-08-03T00:47

в мире

австрия

зальцбург (город)

карл нехаммер

австрийская народная партия

австрийская партия свободы

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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. В избирательные бюллетени по всей Австрии к голосованию в национальный совет (нижняя палата парламента республики) будут включены девять партий - именно такое количество успело собрать достаточное количество подписей ко второму августу, сообщило австрийское МВД. Выборы в национальный совет Австрии состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны, останется ли канцлер республики Карл Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат. "Второе августа 2024 года, 17.00 (18.00 мск) было последней возможной датой подачи предложений по выборам в отдельных избирательных органах федеральных земель", - говорится в релизе МВД. Как уточняет министерство со ссылкой на оперативные данные, полученные из избирательных органов федеральных земель, к указанному сроку в предвыборной гонке по всей Австрии будут участвовать девять партий, еще три партии попали в избирательные бюллетени лишь в отдельных федеральных землях. По данным МВД, в список по всей стране попали Австрийская народная партия (действующего канцлера Карла Нехаммера, ÖVP), Австрийская социал-демократическая партия (SPÖ), Австрийская партия свободы (FPÖ), NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум), Зеленые, Пивная партия, Никто из них, Коммунистическая партия Австрии (KPÖ), Список Мадлен Петрович (LMP). Еще три партии смогли собрать достаточное количество подписей лишь в отдельных федеральных землях, уточнило МВД. Это MFG (Народ - Свобода - Основные права Австрии) - известная как партия, критикующая коронавирусные меры - она смогла заручиться поддержкой во всех федеральных землях Австрии, кроме земель Бургенланд и Каринтия. Также в семи землях из девяти будет представлена в списках партия "Список Газы - Голоса против геноцида" (во всех федеральных землях, кроме Каринтии и Зальцбурга) и еще одна партия будет представлена лишь в Бургенланде - это Желтые (Die Gelben) во главе с Манфредом Кёлли - бывшим политиком Австрийской партии свободы.

https://ria.ru/20240130/partiya-1924473792.html

https://ria.ru/20240802/bajden-1963750463.html

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в мире, австрия, зальцбург (город), карл нехаммер, австрийская народная партия, австрийская партия свободы