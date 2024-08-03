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Андрей Аветисян: в Танзании появляются российские отели

Андрей Аветисян: в Танзании появляются российские отели - РИА Новости, 03.08.2024

Андрей Аветисян: в Танзании появляются российские отели

В Танзании появляются отели, которые строят или покупают российские бизнесмены, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. В интервью... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:00

2024-08-03T10:00

2024-08-03T10:00

интервью

андрей аветисян

танзания

россия

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В Танзании появляются отели, которые строят или покупают российские бизнесмены, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал о том, за счет чего может увеличиться турпоток между странами, чем Додома привлекает российский нефтегазовый бизнес, а также о возможностях сотрудничества в строительстве портов.– Андрей Левонович, на каком этапе находится проработка вопроса об использовании карт "МИР" в Танзании? Могут ли российские карты начать свою работу до конца 2024 года?– Действительно, танзанийцы придают большое значение налаживанию межбанковского взаимодействия и расширению спектра возможностей по осуществлению взаиморасчетов между нашими странами. Что касается вопроса об использовании карт "МИР" на территории страны, то здесь речь идет не только о дальнейшем развитии наших торгово-экономических отношений, но еще и о перспективах увеличения турпотока.Танзанийцы хорошо помнят высокие показатели посещения Занзибара туристами из России в допандемийный период и хотели бы, по возможности, вернуть свои курорты в число излюбленных мест отдыха россиян. Возможность безналичной оплаты товаров и услуг будет этому способствовать, и танзанийцы это понимают.Переговоры по этому вопросу ведутся центробанками наших стран при участии российского посольства. Не хотел бы давать прогнозы по срокам их завершения, могу лишь сказать, что дополнительный стимул им придало подписанное в июне соглашение о возобновлении авиасообщения между нашими странами.– Глава российского Минтранса Владимир Потешкин сообщил, что для россиян запустят прямые рейсы в Танзанию. Есть ли точная дата запуска прямого авиасообщения между странами? Какая?– Точную дату запуска прямого сообщения сейчас называть преждевременно. Она зависит от целого ряда факторов, прежде всего, от планов авиакомпаний. Девятнадцатого июня 2024 года подписано российско-танзанийское межправсоглашение о воздушном сообщении. Этот документ составляет основу для возобновления прямого авиасообщения между странами, причем как на чартерной, так и на регулярной основе. Российские авиакомпании уже получают необходимые разрешения на выполнение чартерных рейсов в Танзанию.– Эксперты пишут, что к товарам, импортируемым из Танзании, могут добавиться экзотические фрукты, сырье для производства соков и нектаров, живые цветы, рыба и морепродукты. Начала ли Россия покупать это и в каком объеме? Может, в планах есть покупка еще каких-то товаров?– В целом, торговля агротоварами видится одним из самых выгодных направлений развития торгово-экономического сотрудничества с Африкой, поскольку здесь куда меньше рисков по сравнению с долгоиграющими проектами, как например создание инфраструктурных или энергетических объектов, разработка месторождений углеводородов или минеральных ресурсов. Здесь же все просто: оплатил, привез в Россию, продал (или еще и переработал, чтобы получить добавочную стоимость). В этой связи посольство последовательно проводит работу по повышению осведомленности российских потребителей о возможностях местного сельскохозяйственного рынка и способствует налаживанию прямых контактов "импортер-экспортер". С этой целью нами проводятся в формате ВКС круглые столы крупных отраслевых компаний обеих стран, на которых детально прорабатываются модальности торговых операций.Мы уже соединили и содействовали диалогу компаний, торгующих кофе, орехами кешью и удобрениями и, видя реальные результаты от данной инициативы, собираемся продолжать эту работу. Тем более, что местные тропические фрукты и морепродукты весьма конкурентоспособны.Что касается, импорта цветов, то это, как известно, – скоропортящийся продукт, и здесь ключевую роль играет логистика. Полагаю, что возобновление прямого авиасообщения безусловно будет способствовать торговле и этим товаром.– Как страны намерены развивать сферу туризма? Готовятся ли какие-то совместные проекты в этой области и какие? Может ли российская сторона построить отель в Танзании? Ведутся ли дискуссии по этому поводу?– Танзания является одним из самых перспективных для россиян африканским направлением. С учетом подписанного в июне соглашения о воздушном сообщении и регулярных запросов от представителей туристического бизнеса с обеих сторон, можно уверенно говорить о возможном увеличении турпотока в ближайшей перспективе.Посольство проводит работу по активизации туристического направления. Во взаимодействии с Минэкономразвития России и Советом по туризму Танзании мы организуем ознакомительный тур в Танзанию группы туроператоров для установления прочных деловых и личных связей с представителями местной туриндустрии. Итогом поездки может стать новая линейка услуг в этом секторе.Приоритетными видами туризма в стране являются рекреационный "пляжный" отдых, сафари (национальные парки и заповедники). Кроме того, в Танзании появляются отели, которые строят или покупают российские бизнесмены. Так что наши туристы могут даже заселиться в гостиницу с русскими отельерами.– Ведут ли Россия и Танзания переговоры о строительстве порта на территории этой африканской страны? Поддерживаются ли контакты в этой сфере с крупными странами, такими как Китай, Индия, ОАЭ?– Интерес к сотрудничеству с Додомой в создании новых и модернизации уже существующих морских портов не удивителен. У Танзании есть выход к Индийскому океану, и он расположен на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию. Добавьте к этому выгодному географическому положению еще и политическую стабильность и нацеленность танзанийского истеблишмента на привлечение иностранных инвесторов. Конечно, с такими исходными данными Танзания нам очень привлекательна для создания крупного торгового хаба с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте.Кроме того, даже по форме такого сотрудничества есть из чего выбирать. Это может быть как создание нового порта (танзанийцы сейчас как раз ищут инвесторов для строительства крупного порта Багомойо, который должен располагаться недалеко от Дар-эс-Салама), так и использование трех имеющихся морских портов – Танга, Мтвара и Дар-эс-Салам. Все три были недавно модернизированы, способны принимать судна любого размера и осадки. Портовые сооружения включают современные причальные стенки и необходимое оборудование для разгрузки, имеются складские помещения.В общем, не удивительно, что все, что связано с портами в Танзании, привлекает много зарубежных инвесторов. На общем фоне пока вперед вырываются ОАЭ, которые почти монополизировали оперативное управление деятельностью порта Дар-эс-Салам. Однако, что ОАЭ, что Индия и Китай, также активно работающие на этом направлении, поддерживают партнерские и конструктивные отношения с Россией, поэтому в принципе ничто не мешает нам сотрудничать, разделяя все риски и выгоды.– Принимают ли российские компании участие в разведке и добыче алмазов в Танзании? Есть ли в планах сотрудничество в этой области?– Прежде всего, отмечу, что добыча алмазов является одним из приоритетов горнодобывающей отрасли Танзании. Наблюдается последовательный рост их экспорта, который оценивается в 63 миллиарда долларов в год. Алмазы, добываемые в Танзании, как правило, высокого качества, с репутацией хорошо обработанных и обладающих превосходной прозрачностью. Несмотря на то, что мы пока не получали запросов от российских компаний, уверен, что возможное взаимодействие в этой отрасли станет еще одним направлением выгодного двустороннего сотрудничества.Здесь же хотел бы сказать, что конструктивное взаимодействие на мировом алмазном рынке стало еще одной точкой соприкосновения наших стран. На фоне продолжающихся попыток западных стран дискредитировать на различных международных площадках соответствующую российскую продукцию, стараясь включить ее в категорию "алмазов из конфликтных регионов", танзанийцы сохраняют здравый подход и так же, как и мы, выступают против необоснованной политизации Кимберлийского процесса, регулирующего этот рынок.Кроме того, Россия в 2022 году стала первой и пока остается единственной неафриканской страной, получившей статус наблюдателя в Ассоциации африканских государств-производителей алмазов, что делает наше взаимодействие в этой сфере еще более плотным и согласованным. К слову, решение об этом было принято на внеочередном заседании Совета министров государств-членов Ассоциации, которое проходило в Танзании.– Пресса сообщает, что Россия в первом полугодии этого года возобновила поставки угля в Танзанию. Можете ли вы подтвердить эту информацию?– Если такие поставки и осуществлялись, то посольство в этих сделках задействовано не было. В Танзании работают несколько российских компаний из горнодобывающего сектора, мы оказываем дипломатическое сопровождение их деятельности и рекомендуем новым игрокам также выходить на связь с посольством. Законодательная база Танзании весьма запутанная, и чтобы избежать возможных неурядиц с местными властями, лучше изначально сообщать о своих планах.В целом, на фоне энергетического кризиса в Европе Додома скорее ориентирована на экспорт своего угля, чем на его закупку. В то же время не будем забывать, что уголь используется для разных целей в разных отраслях промышленности, да и сам уголь различают по типам. Нельзя исключать, что какой-то из них действительно понадобился танзанийцам, и они купили его у российских поставщиков.– Принимают ли российские нефтегазовые компании участие в проектах в стране? Может, страны ведут дискуссии о начале сотрудничества в этой области?– Танзания располагает немалым энергетическим потенциалом. Среди местных энергоресурсов можно выделить гидроэнергию, уран, природный газ, каменный уголь и возобновляемые источники энергии.В настоящее время активно развивается газовая промышленность. Оценочные запасы природного газа составляют 1,6 триллиона кубометров, из них достоверно разведаны 200 миллиардов кубометров. Практически неизученными остаются районы Великого африканского разлома на западе страны. Объем добычи природного газа составляет более 2,2 миллиарда кубометров. Танзанийский природный газ практически полностью используется для внутреннего потребления. Имеются планы по строительству завода по производству СПГ, проектом занимается группа компаний во главе с Shell и Equinor.На сегодняшний день проектов, которые бы уже реализовывались российскими нефтегазовыми компаниями, в Танзании нет. Тем не менее, недавняя смена вектора внешней политики Додомы на "открытие дверей" иностранным инвесторам уже привлекла внимание крупных российских игроков. При содействии посольства делегации наших нефтегазовых компаний проводят переговоры с танзанийскими ведомствами и крупными компаниями по многим перспективным направлениям этого сектора, принимают участие в проводимых танзанийской стороной профильных ежегодных форумах.Добавлю, что помимо нефтегазовых компаний, танзанийский энергетический сектор также интересен сервисным компаниям. Речь идет о строительстве нефте- и газопроводов, сопутствующей инфраструктуры.Кроме того, на начало следующего года намечен крупный аукцион шельфовых блоков, что также открывает возможность геологоразведки, – еще одно перспективное направление в копилку потенциала двустороннего сотрудничества. По нашим оценкам, аукцион может быть связан с долгожданным пересмотром танзанийского закона о нефти от 2015 года, который упростит условия работы в энергосекторе.

https://ria.ru/20240214/zanzibar-1927297972.html

https://ria.ru/20240619/tanzaniya-1954024371.html

https://ria.ru/20240212/tanzaniya-1926930209.html

https://ria.ru/20231227/afrika-1918155399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, андрей аветисян, танзания, россия