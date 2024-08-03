https://ria.ru/20240803/avariya-1963908085.html
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды более 50 тысяч жителей
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды более 50 тысяч жителей - РИА Новости, 03.08.2024
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды более 50 тысяч жителей
Авария на сетях водоснабжения, оставившая без воды более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края, ликвидирована, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:17
2024-08-03T21:17
2024-08-03T21:17
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Авария на сетях водоснабжения, оставившая без воды более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края, ликвидирована, сообщили в оперативном штабе региона. В субботу краевые власти сообщали о том, что в Темрюкском районе произошла авария на сетях водоснабжения. В зону отключения попали больше 50 тысяч человек. "В Темрюкском районе завершены работы на сетях водоснабжения ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТамГВ", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, сейчас вода идет слабым напором. Из-за большой протяженности трассы водоснабжение нормализуется постепенно.
https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963590761.html
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темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды более 50 тысяч жителей
На Кубани устранили аварию, оставившую без воды более 50 тысяч жителей региона