https://ria.ru/20240803/ataka-1963843801.html

В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов - РИА Новости, 03.08.2024

В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

В Морозовском районе Ростовской области после ночного налета украинских беспилотников ввели режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:05

2024-08-03T12:05

2024-08-03T12:50

специальная военная операция на украине

ростовская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963828372_0:398:1158:1049_1920x0_80_0_0_4f84d5f052c3c3c435767ced0c22226f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. В Морозовском районе Ростовской области после ночного налета украинских беспилотников ввели режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой", — написал он.Губернатор уточнил, что в нескольких социальных объектах, в том числе школах и детских садах, в жилых домах и производственных помещениях зафиксировали повреждения остекления."Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", — добавил он.Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. Как сообщал Голубев, в Морозовском и Каменском районах получили повреждения склады, кроме того, на нефтебазе в Каменском районе загорелись емкости с топливом. Жертв и пострадавших не было. Пожар уже потушили.

https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия