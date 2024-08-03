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В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 03.08.2024 (обновлено: 12:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/ataka-1963843801.html
В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов
В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов - РИА Новости, 03.08.2024
В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов
В Морозовском районе Ростовской области после ночного налета украинских беспилотников ввели режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:05
2024-08-03T12:50
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. В Морозовском районе Ростовской области после ночного налета украинских беспилотников ввели режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.&quot;С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой&quot;, — написал он.Губернатор уточнил, что в нескольких социальных объектах, в том числе школах и детских садах, в жилых домах и производственных помещениях зафиксировали повреждения остекления."Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", — добавил он.Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. Как сообщал Голубев, в Морозовском и Каменском районах получили повреждения склады, кроме того, на нефтебазе в Каменском районе загорелись емкости с топливом. Жертв и пострадавших не было. Пожар уже потушили.
https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html
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ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

В Морозовском районе в Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

© Фото : соцсетиПожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. В Морозовском районе Ростовской области после ночного налета украинских беспилотников ввели режим ЧС, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
«

"С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой", — написал он.

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Губернатор уточнил, что в нескольких социальных объектах, в том числе школах и детских садах, в жилых домах и производственных помещениях зафиксировали повреждения остекления.
"Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", — добавил он.
Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. Как сообщал Голубев, в Морозовском и Каменском районах получили повреждения склады, кроме того, на нефтебазе в Каменском районе загорелись емкости с топливом. Жертв и пострадавших не было. Пожар уже потушили.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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