https://ria.ru/20240803/atacms-1963810844.html

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS - РИА Новости, 03.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:03

2024-08-03T05:03

2024-08-03T08:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

atacms

министерство обороны рф (минобороны рф)

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства."Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении к видеоролику.В Минобороны подчеркнули, что расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную противником, и за считанные секунды уничтожил ее. Как отметили в ведомстве, расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки и каждую минуту сканируют пространство станциями обнаружения целей. "Буки" за время спецоперации сбили огромное количество разведывательно-ударных беспилотников, но также эффективно поражали и ракеты "Точка-У", ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.Машины "Буков" на гусеничном ходу развивают скорость около 60 километров в час по любой поверхности. Развертывание на новой позиции занимает несколько минут.

https://ria.ru/20240802/atacms-1963759234.html

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Кадры работы ЗРК "Бук-М3", который уничтожил ракету ATACMS Минобороны публикует кадры работы ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства. 2024-08-03T05:03 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, atacms, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс)