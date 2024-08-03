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Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.08.2024 (обновлено: 08:43 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/atacms-1963810844.html
Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS
Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS - РИА Новости, 03.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:03
2024-08-03T08:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
atacms
министерство обороны рф (минобороны рф)
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства.&quot;Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) &quot;Бук-М3&quot; 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции&quot;, — говорится в пояснении к видеоролику.В Минобороны подчеркнули, что расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную противником, и за считанные секунды уничтожил ее. Как отметили в ведомстве, расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки и каждую минуту сканируют пространство станциями обнаружения целей. "Буки" за время спецоперации сбили огромное количество разведывательно-ударных беспилотников, но также эффективно поражали и ракеты "Точка-У", ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.Машины "Буков" на гусеничном ходу развивают скорость около 60 километров в час по любой поверхности. Развертывание на новой позиции занимает несколько минут.
https://ria.ru/20240802/atacms-1963759234.html
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Кадры работы ЗРК "Бук-М3", который уничтожил ракету ATACMS
Минобороны публикует кадры работы ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства.
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россия, вооруженные силы украины, atacms, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ATACMS, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Бук (зенитный ракетный комплекс)
Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS комплексом "Бук-М3"

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Запад", который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства.
«

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении к видеоролику.

В Минобороны подчеркнули, что расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную противником, и за считанные секунды уничтожил ее.
Как отметили в ведомстве, расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки и каждую минуту сканируют пространство станциями обнаружения целей. "Буки" за время спецоперации сбили огромное количество разведывательно-ударных беспилотников, но также эффективно поражали и ракеты "Точка-У", ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.
Машины "Буков" на гусеничном ходу развивают скорость около 60 километров в час по любой поверхности. Развертывание на новой позиции занимает несколько минут.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныATACMSМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Бук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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