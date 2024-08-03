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В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 03.08.2024 (обновлено: 17:27 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/abonenty-1963878393.html
В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света
В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 03.08.2024
В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света
В результате обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в городе Таврийске Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:22
2024-08-03T17:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в городе Таврийске Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за обстрела со стороны киевских террористов в Таврийске произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго". Киевские боевики повредили трансформаторную подстанцию, которую целенаправленно атаковали два дня. Противник намеренно навредил местным жителям, уничтожив объект энергетической инфраструктуры", - написал он.Кроме того, был обстрелян жилой дом в Таврийске, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света

Сальдо: четыре тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" остались без света в Таврийске

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиЖилой многоэтажный дом в Таврийске, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой многоэтажный дом в Таврийске, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Жилой многоэтажный дом в Таврийске, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в городе Таврийске Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Из-за обстрела со стороны киевских террористов в Таврийске произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго". Киевские боевики повредили трансформаторную подстанцию, которую целенаправленно атаковали два дня. Противник намеренно навредил местным жителям, уничтожив объект энергетической инфраструктуры", - написал он.
Кроме того, был обстрелян жилой дом в Таврийске, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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