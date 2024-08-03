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В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света

В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 03.08.2024

В Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света

В результате обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в городе Таврийске Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:22

2024-08-03T17:22

2024-08-03T17:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в городе Таврийске Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за обстрела со стороны киевских террористов в Таврийске произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались 4 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго". Киевские боевики повредили трансформаторную подстанцию, которую целенаправленно атаковали два дня. Противник намеренно навредил местным жителям, уничтожив объект энергетической инфраструктуры", - написал он.Кроме того, был обстрелян жилой дом в Таврийске, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины