https://ria.ru/20240802/zhitel-1963603796.html

Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством

Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством - РИА Новости, 02.08.2024

Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством

Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:38

2024-08-02T09:38

2024-08-02T09:38

происшествия

здоровье - общество

россия

кемеровская область

кемерово

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в пятницу управление ФСБ по региону. "Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 61-летний житель региона, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", - говорится в сообщении. По данным ведомства, придерживаясь антироссийских взглядов, выражая негативное отношение к проводимой Россией внутренней и внешней политике, являясь противником специальной военной операции, мужчина через интернет направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности РФ. "Контактируя с представителем иностранного государства, выразил готовность оказывать им содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Российской Федерацией", - отметили в УФСБ. Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Центральный районный суд города Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября этого года.

https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912926607.html

россия

кемеровская область

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)