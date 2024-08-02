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Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством - РИА Новости, 02.08.2024
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством
Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:38
2024-08-02T09:38
2024-08-02T09:38
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НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в пятницу управление ФСБ по региону. "Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 61-летний житель региона, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", - говорится в сообщении. По данным ведомства, придерживаясь антироссийских взглядов, выражая негативное отношение к проводимой Россией внутренней и внешней политике, являясь противником специальной военной операции, мужчина через интернет направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности РФ. "Контактируя с представителем иностранного государства, выразил готовность оказывать им содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Российской Федерацией", - отметили в УФСБ. Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Центральный районный суд города Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября этого года.
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происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством
В Кузбассе задержали подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством
НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в пятницу управление ФСБ по региону.
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"Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 61-летний житель региона, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, придерживаясь антироссийских взглядов, выражая негативное отношение к проводимой Россией внутренней и внешней политике, являясь противником специальной военной операции, мужчина через интернет направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности РФ.
"Контактируя с представителем иностранного государства, выразил готовность оказывать им содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Российской Федерацией", - отметили в УФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Центральный районный суд города Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября этого года.