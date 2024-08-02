Рейтинг@Mail.ru
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/zhitel-1963603796.html
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством - РИА Новости, 02.08.2024
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством
Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:38
2024-08-02T09:38
происшествия
здоровье - общество
россия
кемеровская область
кемерово
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в пятницу управление ФСБ по региону. "Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 61-летний житель региона, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", - говорится в сообщении. По данным ведомства, придерживаясь антироссийских взглядов, выражая негативное отношение к проводимой Россией внутренней и внешней политике, являясь противником специальной военной операции, мужчина через интернет направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности РФ. "Контактируя с представителем иностранного государства, выразил готовность оказывать им содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Российской Федерацией", - отметили в УФСБ. Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Центральный районный суд города Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября этого года.
https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912926607.html
россия
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Кузбасса заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством

В Кузбассе задержали подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Кемеровской области задержали местного жителя, который подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает в пятницу управление ФСБ по региону.
«
"Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 61-летний житель региона, который выступил инициатором конфиденциального сотрудничества с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, придерживаясь антироссийских взглядов, выражая негативное отношение к проводимой Россией внутренней и внешней политике, являясь противником специальной военной операции, мужчина через интернет направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь иностранным государствам в деятельности, направленной против безопасности РФ.
"Контактируя с представителем иностранного государства, выразил готовность оказывать им содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Российской Федерацией", - отметили в УФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Центральный районный суд города Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября этого года.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Россиянина Харламова арестовали за сотрудничество с иностранцами
30 ноября 2023, 15:07
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКемеровская областьКемеровоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала