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Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения - РИА Новости, 02.08.2024
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17:15 02.08.2024 (обновлено: 17:18 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html
Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения
Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения - РИА Новости, 02.08.2024
Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:15
2024-08-02T17:18
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, множественные систематические нарушения российских законов и пренебрежение правами аудитории из РФ оставляют за регуляторами право воспользоваться "соответствующим юридическим инструментарием". Она обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, госорганов, а также напомнила, что хостинг выдавал предупреждения и официальному аккаунту МИД, блокировал несколько его видеороликов. "Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и её интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием", - сказала Захарова агентству. Она отметила, что произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля. "Начав с аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, YouTube затем перешел к блокировке учётных записей органов государственной власти, авторских аккаунтов известных общественных деятелей и журналистов", - подчеркнула Захарова. Она напомнила, что официальный канал МИД РФ на платформе YouTube дважды получал безосновательные предупреждения от администрации хостинга, а в дальнейшем были заблокированы десятки видеороликов, в том числе выступления и интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также официальные брифинги официального представителя МИД. "Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков", - заявила Захарова. По её словам, репрессии со стороны YouTube затронули даже заграничные российские представительства, в том числе без предупреждения в 2022 году было удалено 29 материалов, размещённых на официальном канале посольства России в Лондоне. "Налицо грубые попытки ограничить информационную работу российских загранучреждений, лишить глобальную аудиторию достоверных источников информации", - подчеркнула официальный представитель МИД. Она сообщила, что Москва неоднократно поднимала тему блокировок российских каналов и видеороликов на платформе YouTube. Захарова напомнила, что в 2021 году Совфед в связи с нарушением свободы слова американскими интернет-компаниями дал ёмкую оценку политической цензуре со стороны США. "Это заявление было доведено до сведения всех ведущих профильных международных организаций, отвечающих за соблюдение принципа свободного доступа к информации. К сожалению, оно осталось неуслышанным, как и предложение российских сенаторов о разработке международной конвенции, регулирующей деятельность крупнейших ИТ-гигантов", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что в МИД РФ ранее так же призывали к выработке международно-правовых норм, которые бы установили прозрачность политики модерации интернет-платформ. "Помимо этого, потребовались и практические шаги с целью защиты прав и законных интересов российских граждан в этой области. Важнейшим этапом в создании прозрачного и эффективного механизма взаимодействия и обратной связи между государством и крупными интернет-компаниями стало принятие в июле 2021 года закона о "приземлении" ИТ-гигантов", - сообщила официальный представитель МИД. По ее словам, в результате в России установились понятные правила регулирования интернет-пространства, что позволило исключить ситуацию, "когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать" российские законы. Захарова подчеркнула, что экспертное сообщество так же анализировало ситуацию с интернет-платформами в России, в том числе в рамках многочисленных форумов, среди которых Форум безопасного интернета и Петербургский международный экономический форум. "Нельзя забывать и о международных обязательствах Вашингтона в этой сфере. В этом плане хотелось бы напомнить о Всеобщей декларации прав человека (статья 19), Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 19), Парижской хартии для новой Европы (раздел "Человеческое измерение"), Заключительный акт СБСЕ (статья 2. Информация главы "Сотрудничество в гуманитарных и других областях"). Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации.", - заявила официальный представитель МИД.
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технологии, россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, мария захарова, youtube, совет федерации рф
Технологии, Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, Мария Захарова, YouTube, Совет Федерации РФ
Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения

Захарова напомнила, как YouTube блокировал аккаунты российских СМИ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, множественные систематические нарушения российских законов и пренебрежение правами аудитории из РФ оставляют за регуляторами право воспользоваться "соответствующим юридическим инструментарием".
Она обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, госорганов, а также напомнила, что хостинг выдавал предупреждения и официальному аккаунту МИД, блокировал несколько его видеороликов.
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"Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и её интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием", - сказала Захарова агентству.
Она отметила, что произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля.
"Начав с аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, YouTube затем перешел к блокировке учётных записей органов государственной власти, авторских аккаунтов известных общественных деятелей и журналистов", - подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что официальный канал МИД РФ на платформе YouTube дважды получал безосновательные предупреждения от администрации хостинга, а в дальнейшем были заблокированы десятки видеороликов, в том числе выступления и интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также официальные брифинги официального представителя МИД.
"Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков", - заявила Захарова.
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По её словам, репрессии со стороны YouTube затронули даже заграничные российские представительства, в том числе без предупреждения в 2022 году было удалено 29 материалов, размещённых на официальном канале посольства России в Лондоне.
"Налицо грубые попытки ограничить информационную работу российских загранучреждений, лишить глобальную аудиторию достоверных источников информации", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Она сообщила, что Москва неоднократно поднимала тему блокировок российских каналов и видеороликов на платформе YouTube. Захарова напомнила, что в 2021 году Совфед в связи с нарушением свободы слова американскими интернет-компаниями дал ёмкую оценку политической цензуре со стороны США.
"Это заявление было доведено до сведения всех ведущих профильных международных организаций, отвечающих за соблюдение принципа свободного доступа к информации. К сожалению, оно осталось неуслышанным, как и предложение российских сенаторов о разработке международной конвенции, регулирующей деятельность крупнейших ИТ-гигантов", - сказала Захарова.
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Она подчеркнула, что в МИД РФ ранее так же призывали к выработке международно-правовых норм, которые бы установили прозрачность политики модерации интернет-платформ.
"Помимо этого, потребовались и практические шаги с целью защиты прав и законных интересов российских граждан в этой области. Важнейшим этапом в создании прозрачного и эффективного механизма взаимодействия и обратной связи между государством и крупными интернет-компаниями стало принятие в июле 2021 года закона о "приземлении" ИТ-гигантов", - сообщила официальный представитель МИД.
По ее словам, в результате в России установились понятные правила регулирования интернет-пространства, что позволило исключить ситуацию, "когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать" российские законы.
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Захарова подчеркнула, что экспертное сообщество так же анализировало ситуацию с интернет-платформами в России, в том числе в рамках многочисленных форумов, среди которых Форум безопасного интернета и Петербургский международный экономический форум.
"Нельзя забывать и о международных обязательствах Вашингтона в этой сфере. В этом плане хотелось бы напомнить о Всеобщей декларации прав человека (статья 19), Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 19), Парижской хартии для новой Европы (раздел "Человеческое измерение"), Заключительный акт СБСЕ (статья 2. Информация главы "Сотрудничество в гуманитарных и других областях"). Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации.", - заявила официальный представитель МИД.
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