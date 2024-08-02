Рейтинг@Mail.ru
Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963730326.html
Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты
Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты - РИА Новости, 02.08.2024
Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты
Жители частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые денежные выплаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:49
2024-08-02T16:49
происшествия
нижний тагил
свердловская область
дзержинский район
евгений куйвашев
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963369483_0:278:958:816_1920x0_80_0_0_e608410f8bd12f5080cc3e8c2c81f5e5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Жители частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые денежные выплаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. "Первые пять жителей дома в Нижнем Тагиле, где произошло частичное обрушение, получили выплаты, назначенные губернатором Евгением Куйвашевым - по 150 тысяч рублей за полную утрату имущества. Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителям дома оказывается помощь в восстановлении документов, после сверки банковских счетов всем пострадавшим будет перечислена материальная помощь. Специалисты регионального минсоцполитики продолжают работу по составлению "социальных паспортов" - документы на 17 семей уже готовы, сведения о восьми семьях находятся в работе. Жителям частично разрушенного дома предоставлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Спортивная-1". По данным властей, в данный момент там находятся 10 человек, в том числе двое детей. Все они обеспечены трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным регионального минздрава, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадал 21 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще пятеро скончались.
https://ria.ru/20240801/putin-1963560120.html
нижний тагил
свердловская область
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963369483_0:188:958:906_1920x0_80_0_0_6b52f11eb48fcc5a0710646478fe56da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, свердловская область, дзержинский район, евгений куйвашев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Дзержинский район, Евгений Куйвашев, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты

Жители частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Жители частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые денежные выплаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«
"Первые пять жителей дома в Нижнем Тагиле, где произошло частичное обрушение, получили выплаты, назначенные губернатором Евгением Куйвашевым - по 150 тысяч рублей за полную утрату имущества. Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета", - говорится в сообщении.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8
Уточняется, что жителям дома оказывается помощь в восстановлении документов, после сверки банковских счетов всем пострадавшим будет перечислена материальная помощь. Специалисты регионального минсоцполитики продолжают работу по составлению "социальных паспортов" - документы на 17 семей уже готовы, сведения о восьми семьях находятся в работе.
Жителям частично разрушенного дома предоставлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Спортивная-1". По данным властей, в данный момент там находятся 10 человек, в том числе двое детей. Все они обеспечены трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным регионального минздрава, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадал 21 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще пятеро скончались.
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле
1 августа, 22:48
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьДзержинский районЕвгений КуйвашевСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала