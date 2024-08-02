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Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты

Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты - РИА Новости, 02.08.2024

Жители обрушившегося дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты

Жители частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые денежные выплаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:49

2024-08-02T16:49

2024-08-02T16:49

происшествия

нижний тагил

свердловская область

дзержинский район

евгений куйвашев

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Жители частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые денежные выплаты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. "Первые пять жителей дома в Нижнем Тагиле, где произошло частичное обрушение, получили выплаты, назначенные губернатором Евгением Куйвашевым - по 150 тысяч рублей за полную утрату имущества. Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителям дома оказывается помощь в восстановлении документов, после сверки банковских счетов всем пострадавшим будет перечислена материальная помощь. Специалисты регионального минсоцполитики продолжают работу по составлению "социальных паспортов" - документы на 17 семей уже готовы, сведения о восьми семьях находятся в работе. Жителям частично разрушенного дома предоставлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Спортивная-1". По данным властей, в данный момент там находятся 10 человек, в том числе двое детей. Все они обеспечены трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным регионального минздрава, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадал 21 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще пятеро скончались.

https://ria.ru/20240801/putin-1963560120.html

нижний тагил

свердловская область

дзержинский район

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, дзержинский район, евгений куйвашев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле