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Какие выборы пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 02.08.2024
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10:00 02.08.2024 (обновлено: 15:18 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 02.08.2024
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 13 региональных парламентов. В трех субъектах... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:00
2024-08-02T15:18
инфографика
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политика
госдума рф
выборы
единый день голосования в россии
губернаторы
цик рф
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Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 13 региональных парламентов. В трех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Общественное наблюдение за ходом голосования возьмут на себя представители 47 крупнейших некоммерческих организаций. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого будут избирать в вашем регионе.
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россия, политика, госдума рф, выборы, единый день голосования в россии, губернаторы, цик рф, депутаты, инфографика
Инфографика, Россия, Политика, Госдума РФ, Выборы, Единый день голосования в России, Губернаторы, ЦИК РФ, Депутаты
Инфографика

Какие выборы пройдут в единый день голосования

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Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 13 региональных парламентов. В трех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Общественное наблюдение за ходом голосования возьмут на себя представители 47 крупнейших некоммерческих организаций. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого будут избирать в вашем регионе.
Какие выборы пройдут в единый день голосованияКакие выборы пройдут в единый день голосования
 
ИнфографикаРоссияПолитикаГосдума РФВыборыЕдиный день голосования в РоссииГубернаторыЦИК РФДепутаты
 
 
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