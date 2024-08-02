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Какие выборы пройдут в единый день голосования

Какие выборы пройдут в единый день голосования - РИА Новости, 02.08.2024

Какие выборы пройдут в единый день голосования

Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 13 региональных парламентов. В трех субъектах... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:00

2024-08-02T10:00

2024-08-02T15:18

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политика

госдума рф

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единый день голосования в россии

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цик рф

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Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. В этом году россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 13 региональных парламентов. В трех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Общественное наблюдение за ходом голосования возьмут на себя представители 47 крупнейших некоммерческих организаций. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого будут избирать в вашем регионе.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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