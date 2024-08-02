Рейтинг@Mail.ru
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 02.08.2024 (обновлено: 16:27 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/vrio-1963714285.html
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед - РИА Новости, 02.08.2024
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:57
2024-08-02T16:27
политика
тульская область
дмитрий савельев
дмитрий миляев
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
дело сенатора савельева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963713398_63:0:1130:600_1920x0_80_0_0_8239ac18756456bc1e1544ffc985df12.jpg
ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в случае его назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года, сообщала журналистам пресс-служба избирательной комиссии."Двадцать шестого июля… Миляев представил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых в случае его избрания губернатором будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Тульской области: Савельев Дмитрий Владимирович… Воробьев Николай Юрьевич… Данилов Константин Иванович", - говорилось в сообщении. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963713398_196:0:996:600_1920x0_80_0_0_43e961cdd8eb9ab31ac557b1ea09e863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тульская область, дмитрий савельев, дмитрий миляев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дело сенатора савельева
Политика, Тульская область, Дмитрий Савельев, Дмитрий Миляев, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Дело сенатора Савельева
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед

Задержанного по делу об убийстве Савельева включали в список кандидатов в Совфед

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в случае его назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года, сообщала журналистам пресс-служба избирательной комиссии.
"Двадцать шестого июля… Миляев представил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых в случае его избрания губернатором будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Тульской области: Савельев Дмитрий Владимирович… Воробьев Николай Юрьевич… Данилов Константин Иванович", - говорилось в сообщении.
Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Вчера, 15:52
 
ПолитикаТульская областьДмитрий СавельевДмитрий МиляевСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФДело сенатора Савельева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала