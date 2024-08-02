https://ria.ru/20240802/vrio-1963714285.html

Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед

Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед - РИА Новости, 02.08.2024

Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:57

2024-08-02T15:57

2024-08-02T16:27

политика

тульская область

дмитрий савельев

дмитрий миляев

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

дело сенатора савельева

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ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в случае его назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года, сообщала журналистам пресс-служба избирательной комиссии."Двадцать шестого июля… Миляев представил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых в случае его избрания губернатором будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Тульской области: Савельев Дмитрий Владимирович… Воробьев Николай Юрьевич… Данилов Константин Иванович", - говорилось в сообщении. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html

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политика, тульская область, дмитрий савельев, дмитрий миляев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дело сенатора савельева