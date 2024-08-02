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Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед - РИА Новости, 02.08.2024
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:57
2024-08-02T15:57
2024-08-02T16:27
политика
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ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев включал в июле задержанного по подозрению в организации убийства Дмитрия Савельева в список кандидатов в СФ в случае его назначения главой региона на выборах в сентябре 2024 года, сообщала журналистам пресс-служба избирательной комиссии."Двадцать шестого июля… Миляев представил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых в случае его избрания губернатором будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Тульской области: Савельев Дмитрий Владимирович… Воробьев Николай Юрьевич… Данилов Константин Иванович", - говорилось в сообщении. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
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политика, тульская область, дмитрий савельев, дмитрий миляев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дело сенатора савельева
Политика, Тульская область, Дмитрий Савельев, Дмитрий Миляев, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Дело сенатора Савельева
Врио тульского губернатора включал Савельева в список кандидатов в Совфед
Задержанного по делу об убийстве Савельева включали в список кандидатов в Совфед