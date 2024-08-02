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Нетаньяху будет смеяться над угрозами Байдена, считают в Совфеде

Нетаньяху будет смеяться над угрозами Байдена, считают в Совфеде - РИА Новости, 02.08.2024

Нетаньяху будет смеяться над угрозами Байдена, считают в Совфеде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет смеяться от угроз президента США Джо Байдена оставить Израиль без американской помощи в случае продолжения... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:02

2024-08-02T20:02

2024-08-02T20:02

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет смеяться от угроз президента США Джо Байдена оставить Израиль без американской помощи в случае продолжения эскалации, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху предупредил его, что Израиль рискует остаться без американской помощи в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Байден "предупредил" Нетаньяху? Уже смешно. Нетаньяху и прежде не обращал внимания на предупреждения Байдена, а теперь, когда тот снялся с выборов, и вовсе будет хохотать над ними в голос", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Белый дом сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США отправят на Ближний Восток дополнительное число боевых самолетов. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963570656.html

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963322697.html

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