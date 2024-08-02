https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

Эксперт объяснил поведение тигра, который "угостил" изюбрем 10 медведей

Эксперт объяснил поведение тигра, который "угостил" изюбрем 10 медведей - РИА Новости, 02.08.2024

Эксперт объяснил поведение тигра, который "угостил" изюбрем 10 медведей

Краснокнижного амурского тигра, который оставил пойманного им изюбря десяти медведям, что-то спугнуло, наверняка полосатый хищник уже был неголоден, сообщил РИА РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:56

2024-08-02T01:56

2024-08-02T01:56

хабаровский край

россия

амурская область

сергей арамилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838966029_0:281:2692:1795_1920x0_80_0_0_df20789f612a79b9b88a5ce3dded76ae.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который оставил пойманного им изюбря десяти медведям, что-то спугнуло, наверняка полосатый хищник уже был неголоден, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, комментируя соответствующие кадры с фотоловушек Анюйского национального парка в Хабаровском крае, где тигр ушел от своей добычи, а после на трапезу пришли 10 медведей. "Думаю, что тигра могло что-то спугнуть, поэтому он ушел от добычи. Изюбрь испортился и на падаль пришли медведи. Тигр, возможно, расстроился, что ему пришлось фактически угостить своей добычей медведей. Но, думаю, что за один-три дня он поймал другого. И раз полосатый хищник так просто ушел, то был не голодный, полон физических сил, чтобы поймать новую добычу", - сказал Арамилев. По его словам, случаи, когда за тигром доедают другие звери и, в частности, медведи, не редкость. Он также рассказал агентству, что в природе бывали случаи, когда очень голодный медведь прогоняет тигра с "делянки". "И если медведь крупный, а тигр не очень внушительных размеров, да еще и сытый, то может уйти, оставив свою добычу другому зверю", - отметил эксперт. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20231208/pogonya-1914550569.html

хабаровский край

россия

амурская область

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хабаровский край, россия, амурская область, сергей арамилев