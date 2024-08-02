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На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 02.08.2024
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16:10 02.08.2024 (обновлено: 16:36 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/telo-1963719142.html
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 02.08.2024
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка
При разборе завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:10
2024-08-02T16:36
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дзержинский район
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При разборе завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.&quot;На месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни&quot;, — сказали в ведомстве.В Telegram-канале МЧС уточняется, что это мальчик. Таким образом, число погибших увеличилось до шести, четверо из них — дети.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html
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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дзержинский район, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Дзержинский район, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка

В Нижнем Тагиле нашли тело ребенка при проведении поисково-спасательных работ

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При разборе завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"На месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни", — сказали в ведомстве.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8
В Telegram-канале МЧС уточняется, что это мальчик. Таким образом, число погибших увеличилось до шести, четверо из них — дети.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.
По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир
Вчера, 10:12
В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
СК не может подтвердить данные о приходе газовщиков в дом в Нижнем Тагиле
1 августа, 15:37
 
Нижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДзержинский районПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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