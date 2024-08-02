На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка

В Нижнем Тагиле нашли тело ребенка при проведении поисково-спасательных работ
"На месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни", — сказали в ведомстве.
Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.
Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.
К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.
К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.
Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.
Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.
Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.
Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.
Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.
Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.
Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.
Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.
Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.
Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.
Всех жильцов из дома эвакуировали.
Прокуратура Свердловской области начала проверку.
Всех жильцов из дома эвакуировали.
Прокуратура Свердловской области начала проверку.
Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.
К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.
Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.
Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.
Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.
Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.
Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.
Всех жильцов из дома эвакуировали.
Прокуратура Свердловской области начала проверку.