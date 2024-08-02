https://ria.ru/20240802/telo-1963719142.html

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 02.08.2024

На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка

При разборе завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:36

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

дзержинский район

происшествия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При разборе завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли тело еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."На месте проведения поисково-спасательных работ в Нижнем Тагиле спасатели деблокировали тело ребенка без признаков жизни", — сказали в ведомстве.В Telegram-канале МЧС уточняется, что это мальчик. Таким образом, число погибших увеличилось до шести, четверо из них — дети.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.

https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html

https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html

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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дзержинский район, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)