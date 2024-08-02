https://ria.ru/20240802/tagil-1963656029.html

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тело девочки, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:56

2024-08-02T12:56

2024-08-02T14:53

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тело девочки, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков тело ребенка. Предварительно, это девочка", — уточнили в ведомстве.Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным Минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 сейчас находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Также ранее сообщалось о четырех жертвах случившегося.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240802/minzdrav-1963595413.html

нижний тагил

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