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"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США

"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США - РИА Новости, 02.08.2024

"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США

Новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному экономическому разрушению США, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:20

2024-08-02T11:20

2024-08-02T11:20

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валентина матвиенко

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совет федерации рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному экономическому разрушению США, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Правительство США каждый день в долг берет десять миллиардов долларов. Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США", — утверждает Дотком.Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу БРИКС Бридж (BRICS Bridge). По ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ России.Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.

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экономика, сша, россия, валентина матвиенко, брикс, megaupload, совет федерации рф, в мире, политика