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"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США - РИА Новости, 02.08.2024
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11:20 02.08.2024
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"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США
"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США - РИА Новости, 02.08.2024
"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США
Новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному экономическому разрушению США, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:20
2024-08-02T11:20
экономика
сша
россия
валентина матвиенко
брикс
megaupload
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному экономическому разрушению США, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Правительство США каждый день в долг берет десять миллиардов долларов. Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США", — утверждает Дотком.Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу БРИКС Бридж (BRICS Bridge). По ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ России.Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.
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экономика, сша, россия, валентина матвиенко, брикс, megaupload, совет федерации рф, в мире, политика
Экономика, США, Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, Megaupload, Совет Федерации РФ, В мире, Политика
"Вызовет коллапс". Раскрыт сценарий разрушения США

Дотком: новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному разрушению США

© AP Photo / Julia NikhinsonВид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новая финансовая система БРИКС приведет к неизбежному экономическому разрушению США, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«
"Правительство США каждый день в долг берет десять миллиардов долларов. Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США", — утверждает Дотком.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу БРИКС Бридж (BRICS Bridge). По ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ России.
Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.
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