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Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере - РИА Новости, 02.08.2024
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19:01 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963757311.html
Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере
Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере
Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:01
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения. Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии. При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции. Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов. Закон предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок.
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере

Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий на оборот алкогольной продукции

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива водки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения.
Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии. При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции.
Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов.
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Закон предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок.
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