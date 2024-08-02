https://ria.ru/20240802/sovfed-1963757311.html

Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере

Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон, ускоряющий выдачу лицензий в алкогольной сфере

Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:01

2024-08-02T19:01

2024-08-02T19:01

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения. Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии. При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции. Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов. Закон предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20240731/minzdrav-1963062362.html

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экономика, россия, совет федерации рф