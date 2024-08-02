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Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей - РИА Новости, 02.08.2024
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17:33 02.08.2024
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Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей
Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:33
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов. В законе отмечается, что перечень документов, которые должны готовить преподаватели этих учебных заведений, будет утверждаться Минобрнауки. Для учреждений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень документов будет утверждаться теми федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся.
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совет федерации рф, общество, образование, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Образование, Россия
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей

Совфед одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПреподаватель
Преподаватель - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Преподаватель. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов.
В законе отмечается, что перечень документов, которые должны готовить преподаватели этих учебных заведений, будет утверждаться Минобрнауки.
Для учреждений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень документов будет утверждаться теми федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся.
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