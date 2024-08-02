https://ria.ru/20240802/sovfed-1963740243.html

Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей

Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей

Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:33

2024-08-02T17:33

2024-08-02T17:33

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов. В законе отмечается, что перечень документов, которые должны готовить преподаватели этих учебных заведений, будет утверждаться Минобрнауки. Для учреждений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень документов будет утверждаться теми федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся.

https://ria.ru/20240726/kreml-1962118605.html

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совет федерации рф, общество, образование, россия