https://ria.ru/20240802/sovfed-1963740243.html
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей
Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:33
2024-08-02T17:33
2024-08-02T17:33
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов. В законе отмечается, что перечень документов, которые должны готовить преподаватели этих учебных заведений, будет утверждаться Минобрнауки. Для учреждений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень документов будет утверждаться теми федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся.
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совет федерации рф, общество, образование, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Образование, Россия
Совфед одобрил снижение бюрократической нагрузки на преподавателей
Совфед одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов.
В законе отмечается, что перечень документов, которые должны готовить преподаватели этих учебных заведений, будет утверждаться Минобрнауки.
Для учреждений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень документов будет утверждаться теми федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся.