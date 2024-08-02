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Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 02.08.2024
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13:38 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963673897.html
Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию
Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 02.08.2024
Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в четверг ей позвонил президент РФ Владимир Путин и попросил передать сенаторам слова... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:38
2024-08-02T13:38
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в четверг ей позвонил президент РФ Владимир Путин и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию. "Мне очень приятно сообщить: вчера позвонил Владимир Владимирович (Путин – ред.), зная, что у нас итоговое заседание, и дал высокую оценку итогам работы Совета Федерации в весеннюю сессию, также хотел передать слова благодарности сенаторам за инициативность, за внимание к людям, за ваш профессионализм, что я с удовольствием делаю", - сказала она, подводя итоги весенней сессии.
https://ria.ru/20240802/putin-1963670429.html
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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию

Матвиенко передала Совфеду благодарность от Путина за работу в весеннюю сессию

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в четверг ей позвонил президент РФ Владимир Путин и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию.
"Мне очень приятно сообщить: вчера позвонил Владимир Владимирович (Путин – ред.), зная, что у нас итоговое заседание, и дал высокую оценку итогам работы Совета Федерации в весеннюю сессию, также хотел передать слова благодарности сенаторам за инициативность, за внимание к людям, за ваш профессионализм, что я с удовольствием делаю", - сказала она, подводя итоги весенней сессии.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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