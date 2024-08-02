https://ria.ru/20240802/sovfed-1963673897.html

Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию

Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию - РИА Новости, 02.08.2024

Путин поблагодарил Совфед за работу в весеннюю сессию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в четверг ей позвонил президент РФ Владимир Путин и попросил передать сенаторам слова... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:38

2024-08-02T13:38

2024-08-02T13:38

политика

россия

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в четверг ей позвонил президент РФ Владимир Путин и попросил передать сенаторам слова благодарности за профессиональную работу в весеннюю сессию. "Мне очень приятно сообщить: вчера позвонил Владимир Владимирович (Путин – ред.), зная, что у нас итоговое заседание, и дал высокую оценку итогам работы Совета Федерации в весеннюю сессию, также хотел передать слова благодарности сенаторам за инициативность, за внимание к людям, за ваш профессионализм, что я с удовольствием делаю", - сказала она, подводя итоги весенней сессии.

https://ria.ru/20240802/putin-1963670429.html

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политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф