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СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали - РИА Новости, 02.08.2024
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23:38 02.08.2024 (обновлено: 23:45 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/smertnik-1963797045.html
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали
Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:38
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могадишо
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe."Террорист-смертник только что взорвал себя в популярном ресторане Beach View на пляже Лидо в Могадишо... На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел", - пишет издание.Сообщается, что в районе слышны звуки выстрелов.
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сомали, могадишо, в мире
Сомали, Могадишо, В мире
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали

СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, есть погибшие

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие
Отдыхающие - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe.
«
"Террорист-смертник только что взорвал себя в популярном ресторане Beach View на пляже Лидо в Могадишо... На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел", - пишет издание.
Сообщается, что в районе слышны звуки выстрелов.
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