https://ria.ru/20240802/smertnik-1963797045.html

СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали

СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали

Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T23:38

2024-08-02T23:38

2024-08-02T23:45

сомали

могадишо

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe."Террорист-смертник только что взорвал себя в популярном ресторане Beach View на пляже Лидо в Могадишо... На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел", - пишет издание.Сообщается, что в районе слышны звуки выстрелов.

https://ria.ru/20240718/paris-1960549595.html

сомали

могадишо

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сомали, могадишо, в мире