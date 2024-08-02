https://ria.ru/20240802/smertnik-1963797045.html
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали
Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:38
2024-08-02T23:38
2024-08-02T23:45
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, в результате чего погибли десятки человек, сообщает местное интернет-издание Garowe."Террорист-смертник только что взорвал себя в популярном ресторане Beach View на пляже Лидо в Могадишо... На пляже Лидо в Могадишо находятся десятки тел", - пишет издание.Сообщается, что в районе слышны звуки выстрелов.
https://ria.ru/20240718/paris-1960549595.html
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сомали, могадишо, в мире
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали
СМИ: смертник подорвал себя на пляже у отеля в столице Сомали, есть погибшие