https://ria.ru/20240802/sledstvie-1963586478.html

Следствие проводит 13 экспертиз по делу о взятке замглавы МВД Дагестана

Следствие проводит 13 экспертиз по делу о взятке замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 02.08.2024

Следствие проводит 13 экспертиз по делу о взятке замглавы МВД Дагестана

Следствие проводит 13 экспертиз по делу о получении взятки и незаконном преследовании бизнесмена, (превышении должностных полномочий) в отношении замглавы МВД... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:43

2024-08-02T05:43

2024-08-02T05:43

происшествия

россия

республика дагестан

мвд по республике дагестан

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следствие проводит 13 экспертиз по делу о получении взятки и незаконном преследовании бизнесмена, (превышении должностных полномочий) в отношении замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, возглавляющего следственное управление, говорится в материалах дела. "В настоящее время по уголовному делу необходимо завершить производство судебной технико-криминалистической экспертизы документов, 5 фоноскопических, 2 компьютерно-технических, молекулярно-генетической, почерковедческой, баллистической и 2 оценочных судебных экспертиз", - говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Руфату Исмаилову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений - получении взятки в особо крупном размере группой лиц и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (по пунктам" а"," в" части 5 статьи 290 и пунктам "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Вместе с ним обвинения в аналогичных преступлениях были предъявлены замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгату Абдулгапурову. Оба были арестованы в ноябре прошлого года, вину не признают и настаивают на непричастности к инкриминируемым преступлениям. По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, он же руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим замом Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклониться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Полковник вместе с замом дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам," которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства".

https://ria.ru/20240731/vzyatka-1963221339.html

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