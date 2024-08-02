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Сенатор от Тульской области прокомментировала задержание Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
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15:33 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/senator-1963707930.html
Сенатор от Тульской области прокомментировала задержание Савельева
Сенатор от Тульской области прокомментировала задержание Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатор от Тульской области прокомментировала задержание Савельева
Сенатор от законодательного органа Тульской области Марина Левина, комментируя РИА Новости задержание своего коллеги, сенатора Дмитрия Савельева, заявила, что... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:33
2024-08-02T15:33
тульская область
дмитрий савельев
рауф арашуков
игорь краснов
совет федерации рф
дело сенатора савельева
происшествия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от законодательного органа Тульской области Марина Левина, комментируя РИА Новости задержание своего коллеги, сенатора Дмитрия Савельева, заявила, что все сенаторы были в шоке от этого, по её словам, Савельев активно занимался социальной сферой в регионе и был человеком высочайшей социальной ответственности. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. "Я могу вам только одну фразу произнести, что все в шоке. Потому что не только подозрений (не было – ред.), потому что человек был высочайшей социальной ответственности. Он заботился о детях-сиротах, о детях-инвалидах в регионе. Он строил и ремонтировал детские дома, больницы, восстанавливал учреждения культуры. Он максимум вкладывался в социалку, был очень отзывчивым и чутким человеком", - сказала она. Левина отметила, что информацию о снятии неприкосновенности сенаторы не знали заранее, а узнали только в зале заседания в пятницу. "Поэтому этот шок – он непередаваем. Всё, что могу сказать", - добавила парламентарий. Савельев является членом экономического комитета Совфеда, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области. Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. В среду, 30 января 2019 года, во время пленарного заседания Совета Федерации правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Рауфа Арашукова его отца Рауля уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.
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тульская область, дмитрий савельев, рауф арашуков, игорь краснов, совет федерации рф, дело сенатора савельева, происшествия
Тульская область, Дмитрий Савельев, Рауф Арашуков, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Дело сенатора Савельева, Происшествия
Сенатор от Тульской области прокомментировала задержание Савельева

Сенатор Левина: все сенаторы были в шоке от задержания Савельева

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Савельев
Член комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от законодательного органа Тульской области Марина Левина, комментируя РИА Новости задержание своего коллеги, сенатора Дмитрия Савельева, заявила, что все сенаторы были в шоке от этого, по её словам, Савельев активно занимался социальной сферой в регионе и был человеком высочайшей социальной ответственности.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
Вчера, 14:36
"Я могу вам только одну фразу произнести, что все в шоке. Потому что не только подозрений (не было – ред.), потому что человек был высочайшей социальной ответственности. Он заботился о детях-сиротах, о детях-инвалидах в регионе. Он строил и ремонтировал детские дома, больницы, восстанавливал учреждения культуры. Он максимум вкладывался в социалку, был очень отзывчивым и чутким человеком", - сказала она.
Левина отметила, что информацию о снятии неприкосновенности сенаторы не знали заранее, а узнали только в зале заседания в пятницу.
"Поэтому этот шок – он непередаваем. Всё, что могу сказать", - добавила парламентарий.
Савельев является членом экономического комитета Совфеда, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области.
Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. В среду, 30 января 2019 года, во время пленарного заседания Совета Федерации правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Рауфа Арашукова его отца Рауля уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.
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Тульская областьДмитрий СавельевРауф АрашуковИгорь КрасновСовет Федерации РФДело сенатора СавельеваПроисшествия
 
 
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