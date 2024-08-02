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Савельева арестовали по делу об организации убийства

Савельева арестовали по делу об организации убийства - РИА Новости, 02.08.2024

Савельева арестовали по делу об организации убийства

Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева до 2 октября по делу об организации приготовления убийства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:42

2024-08-02T21:42

2024-08-02T22:00

происшествия

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игорь краснов

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева до 2 октября по делу об организации приготовления убийства, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следователя удовлетворить", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.В свою очередь, Савельев свою вину не признал. Защита намерена обжаловать его арест.Заседание началось около девяти часов вечера в пятницу. Сенатора доставили в здание суда на микроавтобусе Volkswagen. В зале подозреваемый сидел на стуле рядом с адвокатами, а не в клетке, куда обычно помещают обвиняемых при рассмотрении ходатайства об аресте, при этом наручников на нем не было. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, остальные участники процесса поддержали его. Ранее в пятницу генпрокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева из-за установления его причастности к организации убийства. Верхняя палата парламента дала согласие. Как сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе его сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, подозреваемый в августе 2023 года поручил своему знакомому устранить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников они организовали инсценировку убийства. После получения информации о якобы ликвидации бизнесмена Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по статье об организации приготовления к убийству, подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.В доме у Савельева прошел обыск. Семья сенатора во время его задержания готовилась к его дню рождения — 3 августа мужчине исполняется 56 лет.Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

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Реакция Савельева на решение суда о его аресте Реакция Савельева на решение суда о его аресте. Кадры публикует столичная судебная пресс-служба. 2024-08-02T21:42 true PT0M29S

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Наталья Макарова

происшествия, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева, совет федерации рф, госдума рф, тульская область