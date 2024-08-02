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Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева
Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрию Савельеву по делу об организации убийства,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:44
2024-08-02T20:44
2024-08-02T20:47
происшествия
дело сенатора савельева
дмитрий савельев
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москва
игорь краснов
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрию Савельеву по делу об организации убийства, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Савельева",-сказала собеседница агентства.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).После того, как генпрокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали - как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.Савельев в Совфеде является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дело сенатора савельева, дмитрий савельев, россия, тульская область, москва, игорь краснов, вячеслав тимченко, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, госдума рф
Происшествия, Дело сенатора Савельева, Дмитрий Савельев, Россия, Тульская область, Москва, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева
Следствие попросило суд избрать меру пресечения Савельеву по делу об убийстве