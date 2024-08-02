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Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева

Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева - РИА Новости, 02.08.2024

Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савельева

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрию Савельеву по делу об организации убийства,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:44

2024-08-02T20:44

2024-08-02T20:47

происшествия

дело сенатора савельева

дмитрий савельев

россия

тульская область

москва

игорь краснов

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрию Савельеву по делу об организации убийства, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Савельева",-сказала собеседница агентства.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).После того, как генпрокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали - как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.Савельев в Совфеде является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963749860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дело сенатора савельева, дмитрий савельев, россия, тульская область, москва, игорь краснов, вячеслав тимченко, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, госдума рф