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Членство Савельева в "Единой России" приостановили - РИА Новости, 02.08.2024
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17:38 02.08.2024
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Членство Савельева в "Единой России" приостановили
Членство Савельева в "Единой России" приостановили - РИА Новости, 02.08.2024
Членство Савельева в "Единой России" приостановили
Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство сенатора Дмитрия Савельева, он снят со всех партийных постов, сообщил РИА Новости ответственный... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:38
2024-08-02T17:38
политика
россия
дмитрий савельев
евгений ревенко
игорь краснов
единая россия
совет федерации рф
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство сенатора Дмитрия Савельева, он снят со всех партийных постов, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии партии по этике ЕР Евгений Ревенко. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками "Решением регионального политсовета членство Дмитрия Савельева в партии приостановлено. Он снят со всех партийных постов", - сказал Ревенко. По его словам, если решение суда будет обвинительным, то Савельев будет исключен из партии. Ревенко уточнил, что таково безусловное требование устава, которое неукоснительно соблюдается. "Мы находимся в правовом поле и назвать человека виновным может только суд, поэтому существуют процедуры, согласно которым членство в партии приостанавливается, а если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии", - пояснил Ревенко.
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политика, россия, дмитрий савельев, евгений ревенко, игорь краснов, единая россия, совет федерации рф, дело сенатора савельева
Политика, Россия, Дмитрий Савельев, Евгений Ревенко, Игорь Краснов, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Дело сенатора Савельева
Членство Савельева в "Единой России" приостановили

Секретарь комиссии по этике: членство Савельева в "Единой России" приостановлено

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство сенатора Дмитрия Савельева, он снят со всех партийных постов, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии партии по этике ЕР Евгений Ревенко.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Вчера, 17:21
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"Решением регионального политсовета членство Дмитрия Савельева в партии приостановлено. Он снят со всех партийных постов", - сказал Ревенко.
По его словам, если решение суда будет обвинительным, то Савельев будет исключен из партии. Ревенко уточнил, что таково безусловное требование устава, которое неукоснительно соблюдается.
"Мы находимся в правовом поле и назвать человека виновным может только суд, поэтому существуют процедуры, согласно которым членство в партии приостанавливается, а если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии", - пояснил Ревенко.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
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ПолитикаРоссияДмитрий СавельевЕвгений РевенкоИгорь КрасновЕдиная РоссияСовет Федерации РФДело сенатора Савельева
 
 
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