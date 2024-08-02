https://ria.ru/20240802/savelev-1963742558.html
Членство Савельева в "Единой России" приостановили
Членство Савельева в "Единой России" приостановили - РИА Новости, 02.08.2024
Членство Савельева в "Единой России" приостановили
Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство сенатора Дмитрия Савельева, он снят со всех партийных постов, сообщил РИА Новости ответственный... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:38
2024-08-02T17:38
2024-08-02T17:38
политика
россия
дмитрий савельев
евгений ревенко
игорь краснов
единая россия
совет федерации рф
дело сенатора савельева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963714991_0:279:3071:2006_1920x0_80_0_0_236ad27c95df3def0a9aa608c5008177.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство сенатора Дмитрия Савельева, он снят со всех партийных постов, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии партии по этике ЕР Евгений Ревенко. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками "Решением регионального политсовета членство Дмитрия Савельева в партии приостановлено. Он снят со всех партийных постов", - сказал Ревенко. По его словам, если решение суда будет обвинительным, то Савельев будет исключен из партии. Ревенко уточнил, что таково безусловное требование устава, которое неукоснительно соблюдается. "Мы находимся в правовом поле и назвать человека виновным может только суд, поэтому существуют процедуры, согласно которым членство в партии приостанавливается, а если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии", - пояснил Ревенко.
https://ria.ru/20240802/stranitsa-1963736035.html
https://ria.ru/20240802/savelev-1963695810.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963714991_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_850a8432d45e3c43b5d7a1d1997b804e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий савельев, евгений ревенко, игорь краснов, единая россия, совет федерации рф, дело сенатора савельева
Политика, Россия, Дмитрий Савельев, Евгений Ревенко, Игорь Краснов, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Дело сенатора Савельева
Членство Савельева в "Единой России" приостановили
Секретарь комиссии по этике: членство Савельева в "Единой России" приостановлено
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Региональный политсовет "Единой России" приостановил членство сенатора Дмитрия Савельева, он снят со всех партийных постов, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии партии по этике ЕР Евгений Ревенко.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов
обратился к Совету Федерации
с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко
, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками
«
"Решением регионального политсовета членство Дмитрия Савельева в партии приостановлено. Он снят со всех партийных постов", - сказал Ревенко.
По его словам, если решение суда будет обвинительным, то Савельев будет исключен из партии. Ревенко уточнил, что таково безусловное требование устава, которое неукоснительно соблюдается.
"Мы находимся в правовом поле и назвать человека виновным может только суд, поэтому существуют процедуры, согласно которым членство в партии приостанавливается, а если суд объявляет человека виновным, то он исключается из партии", - пояснил Ревенко.