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Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 02.08.2024
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17:23 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/savelev-1963736435.html
Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы
Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы
Сенатору Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела об организации приготовления к убийству, следует из статей Уголовного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:23
2024-08-02T17:23
происшествия
россия
дмитрий савельев
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела об организации приготовления к убийству, следует из статей Уголовного кодекса РФ. Как сегодня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в Совете Федерации получено согласие на лишение Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Указанный ряд статей расшифровывается как организация приготовления к убийству из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. В УК указано, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненного лишения свободы. В то же время, за неоконченное преступление, в том числе за приготовление к нему, нельзя назначить пожизненный срок, а максимально предусмотренное наказание делится пополам (статья 66 УК РФ). Таким образом, Савельеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
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происшествия, россия, дмитрий савельев, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Дмитрий Савельев, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ, Дело сенатора Савельева
Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы

Сенатору Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы за подготовку к убийству

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела об организации приготовления к убийству, следует из статей Уголовного кодекса РФ.
Как сегодня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в Совете Федерации получено согласие на лишение Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Вчера, 15:52
Указанный ряд статей расшифровывается как организация приготовления к убийству из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
В УК указано, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненного лишения свободы. В то же время, за неоконченное преступление, в том числе за приготовление к нему, нельзя назначить пожизненный срок, а максимально предусмотренное наказание делится пополам (статья 66 УК РФ).
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний
Вчера, 16:56
Таким образом, Савельеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Страницу о Савельеве удалили с сайта "Единой России"
Вчера, 17:21
 
ПроисшествияРоссияДмитрий СавельевСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФДело сенатора Савельева
 
 
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