https://ria.ru/20240802/savelev-1963736435.html

Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы

Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 02.08.2024

Сенатору Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы

Сенатору Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела об организации приготовления к убийству, следует из статей Уголовного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:23

2024-08-02T17:23

2024-08-02T17:23

происшествия

россия

дмитрий савельев

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

дело сенатора савельева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963714991_0:279:3071:2006_1920x0_80_0_0_236ad27c95df3def0a9aa608c5008177.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела об организации приготовления к убийству, следует из статей Уголовного кодекса РФ. Как сегодня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в Совете Федерации получено согласие на лишение Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Указанный ряд статей расшифровывается как организация приготовления к убийству из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. В УК указано, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненного лишения свободы. В то же время, за неоконченное преступление, в том числе за приготовление к нему, нельзя назначить пожизненный срок, а максимально предусмотренное наказание делится пополам (статья 66 УК РФ). Таким образом, Савельеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html

https://ria.ru/20240802/savelev-1963731859.html

https://ria.ru/20240802/stranitsa-1963736035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дмитрий савельев, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, дело сенатора савельева