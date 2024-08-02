https://ria.ru/20240802/savelev-1963719586.html

ЕР приостановит членство сенатора Савельева

ЕР приостановит членство сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024

ЕР приостановит членство сенатора Савельева

Членство сенатора Дмитрия Савельева в "Единой России" приостановят на время следственных действий согласно уставу партии, сообщил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:20

единая россия

россия

происшествия

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Членство сенатора Дмитрия Савельева в "Единой России" приостановят на время следственных действий согласно уставу партии, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили агентству в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева."Согласно уставу партии, на время проведения следственных действий членство в партии будет приостановлено", - сказал Перминов.Савельев является членом экономического комитета Совфеда, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области.Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арашукова и его отца уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963714436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, россия, происшествия, дело сенатора савельева