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ЕР приостановит членство сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
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16:10 02.08.2024 (обновлено: 16:20 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963719586.html
ЕР приостановит членство сенатора Савельева
ЕР приостановит членство сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
ЕР приостановит членство сенатора Савельева
Членство сенатора Дмитрия Савельева в "Единой России" приостановят на время следственных действий согласно уставу партии, сообщил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:10
2024-08-02T16:20
единая россия
россия
происшествия
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Членство сенатора Дмитрия Савельева в "Единой России" приостановят на время следственных действий согласно уставу партии, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили агентству в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева."Согласно уставу партии, на время проведения следственных действий членство в партии будет приостановлено", - сказал Перминов.Савельев является членом экономического комитета Совфеда, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области.Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арашукова и его отца уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963714436.html
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единая россия, россия, происшествия, дело сенатора савельева
Единая Россия, Россия, Происшествия, Дело сенатора Савельева
ЕР приостановит членство сенатора Савельева

ЕР приостановит членство сенатора Савельева на время следственных действий

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Членство сенатора Дмитрия Савельева в "Единой России" приостановят на время следственных действий согласно уставу партии, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили агентству в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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"Согласно уставу партии, на время проведения следственных действий членство в партии будет приостановлено", - сказал Перминов.
Савельев является членом экономического комитета Совфеда, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области.
Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арашукова и его отца уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Единая РоссияРоссияПроисшествияДело сенатора Савельева
 
 
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