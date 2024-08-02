ЕР приостановит членство сенатора Савельева
ЕР приостановит членство сенатора Савельева на время следственных действий
Дмитрий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Членство сенатора Дмитрия Савельева в "Единой России" приостановят на время следственных действий согласно уставу партии, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили агентству в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.
"Согласно уставу партии, на время проведения следственных действий членство в партии будет приостановлено", - сказал Перминов.
Савельев является членом экономического комитета Совфеда, представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области.
Это не первый случай, когда сенатора задерживают практически прямо в зале заседаний Совфеда. 30 января 2019 года во время пленарного заседания СФ правоохранители задержали сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арашукова и его отца уже приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства.