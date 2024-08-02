https://ria.ru/20240802/savelev-1963714436.html

Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей

Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей - РИА Новости, 02.08.2024

Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей

Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрий Савельева находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:57

2024-08-02T15:57

2024-08-02T18:10

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тульская область

дмитрий савельев

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрий Савельева находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, а также несколько участков для размещения объектов торговли. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 "квадрата", баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся "в пользовании" у Дмитрия Савельева и его супруги. Также в пользовании у супругов, находится ряд земельных участков под жилищное строительство и участки для размещения объектов торговли. Самый большой – почти 121 тысяча квадратных метров. В долевой собственности у Савельева в 2020 году были лишь нежилые помещения и здания, в частности, он владел 11/200 доли котельной.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html

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жилье, тульская область, дмитрий савельев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф