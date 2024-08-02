https://ria.ru/20240802/savelev-1963714436.html
Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей
Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей - РИА Новости, 02.08.2024
Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей
Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрий Савельева находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:57
2024-08-02T15:57
2024-08-02T18:10
жилье
тульская область
дмитрий савельев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрий Савельева находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, а также несколько участков для размещения объектов торговли. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 "квадрата", баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся "в пользовании" у Дмитрия Савельева и его супруги. Также в пользовании у супругов, находится ряд земельных участков под жилищное строительство и участки для размещения объектов торговли. Самый большой – почти 121 тысяча квадратных метров. В долевой собственности у Савельева в 2020 году были лишь нежилые помещения и здания, в частности, он владел 11/200 доли котельной.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
https://ria.ru/20240802/senator-1963707930.html
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жилье, тульская область, дмитрий савельев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Жилье, Тульская область, Дмитрий Савельев, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Основная недвижимость сенатора Савельева записана на детей
Недвижимость задержанного Савельева, включая дом и участки, записана на детей
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основные объекты недвижимости семьи сенатора от Тульской области Дмитрий Савельева находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, а также несколько участков для размещения объектов торговли.
Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации
дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре
заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, основные объекты имущества сенатора находятся в долевой собственности у его детей, в том числе участок 130 соток, жилой дом в 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 "квадрата", баня, гараж, сторожка, а также квартира 247 квадратных метров. Уточняется, что все эти объекты находятся "в пользовании" у Дмитрия Савельева и его супруги.
Также в пользовании у супругов, находится ряд земельных участков под жилищное строительство и участки для размещения объектов торговли. Самый большой – почти 121 тысяча квадратных метров.
В долевой собственности у Савельева в 2020 году были лишь нежилые помещения и здания, в частности, он владел 11/200 доли котельной.