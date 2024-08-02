https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html

Стало известно, какими автомобилями владел Савельев

Стало известно, какими автомобилями владел Савельев - РИА Новости, 02.08.2024

Стало известно, какими автомобилями владел Савельев

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:52

2024-08-02T15:52

2024-08-02T16:03

тульская область

дмитрий савельев

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

дело сенатора савельева

происшествия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные средства были записаны на супруга сенатора, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства. Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Ранее сенатор от Тульской области владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.

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тульская область, дмитрий савельев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дело сенатора савельева, происшествия