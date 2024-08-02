Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 02.08.2024 (обновлено: 16:03 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев - РИА Новости, 02.08.2024
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:52
2024-08-02T16:03
тульская область
дмитрий савельев
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
дело сенатора савельева
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963693973_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_e83a1de11374c74097bf32a7bc6bfafb.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные средства были записаны на супруга сенатора, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства. Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Ранее сенатор от Тульской области владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963703745.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963693973_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_2f6f61889abb8367e05662feb061b480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, дмитрий савельев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дело сенатора савельева, происшествия
Тульская область, Дмитрий Савельев, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Дело сенатора Савельева, Происшествия
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев

В собственности у сенатора Савельева в 2020 был только автомобиль "Жигули"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные средства были записаны на супруга сенатора, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.
Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC.
Ранее сенатор от Тульской области владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"
Вчера, 15:15
 
Тульская областьДмитрий СавельевСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФДело сенатора СавельеваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала