https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев - РИА Новости, 02.08.2024
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:52
2024-08-02T15:52
2024-08-02T16:03
тульская область
дмитрий савельев
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные средства были записаны на супруга сенатора, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства. Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC. Ранее сенатор от Тульской области владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.
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тульская область, дмитрий савельев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дело сенатора савельева, происшествия
Тульская область, Дмитрий Савельев, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Дело сенатора Савельева, Происшествия
Стало известно, какими автомобилями владел Савельев
В собственности у сенатора Савельева в 2020 был только автомобиль "Жигули"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев по состоянии на 2020 год владел автомобилем "Жигули", внедорожник класса люкс Range Rover и другие транспортные средства были записаны на супруга сенатора, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации
дал согласие на снятие с него неприкосновенности. В Генпрокуратуре
заявили, что сенатор Савельев подозревается в организации убийства.
Савельев в 2020 году имел в собственности лишь автомобиль ВАЗ 21053 "Жигули", согласно документам, которые оказались в распоряжении агентства, в то время как его супруге принадлежали внедорожник класс люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC.
Ранее сенатор от Тульской области
владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, так как он подозревается в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева.