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Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов" - РИА Новости, 02.08.2024
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15:15 02.08.2024 (обновлено: 15:28 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963703745.html
Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"
Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов" - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"
Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров, который расположен в Великобритании,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:15
2024-08-02T15:28
дмитрий савельев
великобритания
совет федерации рф
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происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров, который расположен в Великобритании, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров находился в пользовании сенатора Савельева, его супруги, а также трех его детей с 2016 года, отмечается в документах. По состоянию на 2020 год, семья продолжала иметь в пользовании этот объект недвижимости.Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности.Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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дмитрий савельев, великобритания, совет федерации рф, россия, происшествия
Дмитрий Савельев, Великобритания, Совет Федерации РФ, Россия, Происшествия
Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"

Сенатор Савельев с семьей в 2020 году имел в пользовании дом в Британии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров, который расположен в Великобритании, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров находился в пользовании сенатора Савельева, его супруги, а также трех его детей с 2016 года, отмечается в документах. По состоянию на 2020 год, семья продолжала иметь в пользовании этот объект недвижимости.
Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности.
Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
Вчера, 14:36
 
Дмитрий СавельевВеликобританияСовет Федерации РФРоссияПроисшествия
 
 
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