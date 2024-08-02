https://ria.ru/20240802/savelev-1963703745.html

Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"

Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов" - РИА Новости, 02.08.2024

Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии почти в 500 "квадратов"

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров, который расположен в Великобритании,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:15

2024-08-02T15:15

2024-08-02T15:28

дмитрий савельев

великобритания

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров, который расположен в Великобритании, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров находился в пользовании сенатора Савельева, его супруги, а также трех его детей с 2016 года, отмечается в документах. По состоянию на 2020 год, семья продолжала иметь в пользовании этот объект недвижимости.Ранее сенатор Савельев был задержан, Совет Федерации дал согласие на снятие с него неприкосновенности.Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

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дмитрий савельев, великобритания, совет федерации рф, россия, происшествия