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ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству - РИА Новости, 02.08.2024
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:36
2024-08-02T14:36
2024-08-02T14:47
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в причастности к убийству."Подтверждаем. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства", - сказал Иванов.Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
ГП РФ подтвердила, что сенатора Савельева подозревают в причастности к убийству