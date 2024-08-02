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ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству

ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству - РИА Новости, 02.08.2024

ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:36

2024-08-02T14:36

2024-08-02T14:47

совет федерации рф

происшествия

дмитрий савельев

россия

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андрей иванов

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игорь краснов

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в причастности к убийству."Подтверждаем. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства", - сказал Иванов.Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

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совет федерации рф, происшествия, дмитрий савельев, россия, тульская область, андрей иванов, госдума рф, игорь краснов, дело сенатора савельева