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ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству - РИА Новости, 02.08.2024
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14:36 02.08.2024 (обновлено: 14:47 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963695810.html
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству - РИА Новости, 02.08.2024
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:36
2024-08-02T14:47
совет федерации рф
происшествия
дмитрий савельев
россия
тульская область
андрей иванов
госдума рф
игорь краснов
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в причастности к убийству."Подтверждаем. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства", - сказал Иванов.Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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совет федерации рф, происшествия, дмитрий савельев, россия, тульская область, андрей иванов, госдума рф, игорь краснов, дело сенатора савельева
Совет Федерации РФ, Происшествия, Дмитрий Савельев, Россия, Тульская область, Андрей Иванов, Госдума РФ, Игорь Краснов, Дело сенатора Савельева
ГП подтвердила, что Савельева подозревают в причастности к убийству

ГП РФ подтвердила, что сенатора Савельева подозревают в причастности к убийству

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в причастности к убийству.
"Подтверждаем. Действительно, генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора РФ Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства", - сказал Иванов.
Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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Совет Федерации РФПроисшествияДмитрий СавельевРоссияТульская областьАндрей ИвановГосдума РФИгорь КрасновДело сенатора Савельева
 
 
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