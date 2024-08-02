https://ria.ru/20240802/rzhd-1963580243.html

РЖД не видят оттока пассажиров на "Сапсаны" между Москвой и Петербургом

РЖД не видят оттока пассажиров на "Сапсаны" между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 02.08.2024

РЖД не видят оттока пассажиров на "Сапсаны" между Москвой и Петербургом

РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:16

2024-08-02T03:16

2024-08-02T03:16

москва

санкт-петербург

ржд

аэрофлот

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост перевозок, сообщили РИА Новости в компании. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут. "Запуск авиашаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не повлиял на высокие показатели работы поездов "Сапсан". Так, по сравнению с июнем 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено предложение мест на 19%. При этом сохранена населенность поездов на уровне прошлого года - 97%... Спрос на перевозки поездами "Сапсан" растет", - ответили в РЖД на вопрос, видит ли компания отток пассажиров на "Сапсаны" на фоне запуска шаттлов "Аэрофлота". По данным РЖД, за первое полугодие 2024 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в июне рост составил 20,4%. "Показатель стремится к полумиллиону пассажиров в месяц", - отметили в компании. В РЖД напомнили, что в периоды повышенного спроса назначают дополнительные, а также сдвоенные "Сапсаны". Например, весь август ежедневно по будням они будут выполнять по 26 рейсов (4 из них в сдвоенном исполнении), а по выходным дням - по 30 рейсов. "Билеты на дни повышенного спроса (например, праздничные и предпраздничные дни, крупные культурные мероприятия и т.д.), раскупаются в первые дни с момента открытия продаж. Поэтому, чтобы гарантировать себе место в предпочтительном классе обслуживания и на удобное время отправления поезда, пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее и приобретать билеты как можно раньше", - сказали в РЖД.

https://ria.ru/20231208/sapsan-1914545624.html

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москва, санкт-петербург, ржд, аэрофлот