https://ria.ru/20240802/rybaki-1963591383.html

Судзуки: японские рыбаки хотят хороших отношений Токио и Москвы

Судзуки: японские рыбаки хотят хороших отношений Токио и Москвы - РИА Новости, 02.08.2024

Судзуки: японские рыбаки хотят хороших отношений Токио и Москвы

Японские рыбаки считают, что политика японского правительства вредит отношениям с Россией, с таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил депутат верхней... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:28

2024-08-02T07:28

2024-08-02T07:28

россия

москва

япония

мунэо судзуки

синдзо абэ

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Японские рыбаки считают, что политика японского правительства вредит отношениям с Россией, с таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию. Визит Судзуки в Москву во многом был связан с намерением помочь японским рыбакам на Хоккайдо, которые из-за проблемы вокруг маяка на острове Сигнальный в разгар промысла потеряли возможность вылова морской капусты в этом районе. "(Японские) рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям", - сказал Мунэо Судзуки. В середине июля японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с "отключением света" на маяке на острове Сигнальном и попросила Россию возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания и для осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты. В результате этого российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов и для обеспечения безопасности приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения ремонтных работ. Министерство иностранных дел России уточнило, что в соответствии с двусторонним соглашением о промысле морской капусты от 1981 года японские рыбаки добывают эту морепродукцию на компенсационной основе в российском территориальном море в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо. Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.

https://ria.ru/20231002/rybolovstvo-1899866943.html

https://ria.ru/20240729/yaponiya-1962596212.html

https://ria.ru/20240712/mayak-1959237600.html

россия

москва

япония

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россия, москва, япония, мунэо судзуки, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)