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"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина - РИА Новости, 02.08.2024
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина
Президент Владимир Путин может симметрично ответить на экспансию США к российским границам, если Вашингтон не прекратит свою агрессивную политику, заявил бывший РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:26
2024-08-02T17:26
2024-08-02T17:26
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин может симметрично ответить на экспансию США к российским границам, если Вашингтон не прекратит свою агрессивную политику, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелль."Путин говорит: "То, что вы делаете с нами, мы можем сделать с вами". Он предупредил нас, сказав: "Если вы хотите зайти на Украину, в Казахстан, Узбекистан, Монголию или любую другую страну и навредить нам, мы ответим вам тем же в Мексике. У нас есть наши старые друзья на Кубе и в Венесуэле", — заявил эксперт.По его мнению, США уже не обладают достаточной мощью, чтобы действовать в мире абсолютно безнаказанно, поскольку мир изменился, а Вашингтон перестал быть ключевым силовым центром."У нас есть уязвимые места. Их можно найти в финансовой, экономической и геостратегической сфере. Везде", — резюмировал полковник.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
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в мире, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина
Макгрегор: Путин предупредил США о жестком ответе на экспансию НАТО