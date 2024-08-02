https://ria.ru/20240802/rakety-1963462628.html

"Никаких тормозов больше нет". На что решились США в Европе

"Никаких тормозов больше нет". На что решились США в Европе - РИА Новости, 02.08.2024

"Никаких тормозов больше нет". На что решились США в Европе

Это соглашение между Москвой и Вашингтоном должно было предотвратить третью мировую. Пять лет назад, 2 августа 2019 года, прекратил действие Договор о... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:00

2024-08-02T08:00

2024-08-02T08:04

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

россия

ссср

михаил горбачев

рональд рейган

джордж буш (младший)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941568355_0:0:1409:792_1920x0_80_0_0_d25fcef5a3936fa46883d231b8b6e696.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Это соглашение между Москвой и Вашингтоном должно было предотвратить третью мировую. Пять лет назад, 2 августа 2019 года, прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987-го, ограничивал российские и американские ядерные арсеналы более 30 лет. О последствиях выхода США и России из ДРСМД — в материале РИА Новости.Морское решениеИнициаторами прекращения ДРСМД выступили американцы — Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке. Объяснили это тем, что у России есть ракеты 9M729 для оперативно-тактических комплексов "Искандер", развернутых в Калининградской области. Утверждали, что их заявленная дальность — до 500 километров — не соответствует действительности. Ракеты наземного базирования якобы способны лететь гораздо дальше — и это прямое нарушение договора.В Москве все обвинения категорически отвергли и даже пригласили западных военных атташе собственными глазами взглянуть на образец боеприпаса. Представители большинства стран НАТО презентацию проигнорировали. Зато США после выхода из ДРСМД немедленно приступили к адаптации имеющихся у них дальнобойных ракет для применения с земли. Формально — для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По факту — чтобы взять под прицел европейскую часть России.Кроме того, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать для сухопутных войск ракеты средней и меньшей дальности. Развертывание — к четвертому кварталу 2023 года. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Задача — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли готовые решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon. Это 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk 41. Такие широко распространены в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них размещаются крылатые Tomahawk, а также квазибаллистические SM-6 наземного базирования. Именно Typhon, как стало известно в июле, американцы хотят развернуть в Германии.До 2700 километровВооруженные силы США используют различные модификации "Томагавков" с 1983-го. Дальность — в зависимости от варианта — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013 году. Класс "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковые установки и транспортно-заряжающие системы. Все смонтировано на трехосных полуприцепах, перевозят их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходима подготовленная позиция.Помимо "Томагавков" и SM-6, в Германию перебросят гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают до Набережных Челнов. Ракеты разгоняются до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Эта разработка в США шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.Хрупкое равновесиеПри РСМД такие действия США в Европе были бы немыслимыми. Договор подписали 8 декабря 1987-го. И США, и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от одной до пяти тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности. Подобное оружие нарушало хрупкое равновесие холодной войны — боевые блоки могли достигнуть целей за предельно малое время. Такие системы вблизи границ противника давали большое преимущество, лишали или серьезно ослабляли его потенциал для ответного удара.Уже к июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14, ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока"), США — 846 ("Першинг-2", "Першинг-1А", BGM-109G (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования). Однако договор затрещал по швам еще в нулевых. В 2001-м президент Джордж Буш — младший объявил, что национальная система ПРО защитит и США, и союзников. Он не исключил размещения ее элементов в Европе.В июне 2002 года Вашингтон официально вышел из соглашения 1972-го, обязующего США и СССР ограничиться одним районом, прикрытым ПРО. Уже тогда президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к возможному прекращению РСМД. В 2007 году командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов сообщил: вся документация по баллистическим ракетам средней и меньшей дальности сохранилась, значит, их выпуск легко наладить. Впрочем, затем ядерная риторика на несколько лет затихла.Ответ РоссииТеперь же ни США, ни Россию ничто не сдерживает. В Москве неоднократно предупреждали о зеркальных мерах в ответ на развертывание ракет в Европе — возобновлении производства аналогичных вооружений. Как в мае подчеркнули в МИД, "с учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени".Тут опыт у России действительно богатый. В 1987 году СССР располагал 650 ракетами средней дальности РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" дальностью от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.Ракета была в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь эти комплексы. Возобновление выпуска "Пионеров", хотя и в неядерном исполнении, и постановка их на боевое дежурство стали бы сильным аргументом против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20240801/pentagon-1963327526.html

https://ria.ru/20240705/patrulirovanie-1957540007.html

сша

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, россия, ссср, михаил горбачев, рональд рейган, джордж буш (младший), нато, министерство обороны сша, lockheed martin