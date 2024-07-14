https://ria.ru/20240714/rakety-1959271971.html

"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие

"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие - РИА Новости, 14.07.2024

"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие

Американцы в очередной раз повышают градус эскалации в противостоянии с Россией: впервые с 1980-х в Германии появятся ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T08:00

2024-07-14T08:00

2024-07-14T08:01

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы в очередной раз повышают градус эскалации в противостоянии с Россией: впервые с 1980-х в Германии появятся ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Для обслуживания и возможного боевого применения этих комплексов Пентагон направит туда спецподразделение сухопутных войск. О военных приготовлениях США — в материале РИА Новости.В прицеле — РоссияВ совместном коммюнике Вашингтона и Берлина, опубликованном на сайте Белого дома, говорится об "эпизодическом развертывании РСМД в Германии" с 2026-го. Формально — для тренировки расчетов."Учения с использованием этих передовых возможностей продемонстрируют приверженность США Североатлантическому альянсу и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", — утверждается в документе. Однако там же уточняется, что в перспективе РСМД разместят в Германии на постоянной основе.Речь идет о комплексах Typhon, вооруженных зенитными и квазибаллистическими ракетами Standard SM-6 и крылатыми Tomahawk. Также для них предназначены перспективные гиперзвуковые Dark Eagle, разрабатываемые по проекту Long Range Hypersonic Weapon. Юридически американцев ничто не сдерживает — договор о ликвидации РСМД прекратил свое существование еще в 2019-м. Но в Белом доме все же решили подстраховаться и уточнили, что ракеты будут в неядерном исполнении."Это серьезная ошибка Вашингтона, — сказал по этому поводу посол России в США Анатолий Антонов. — Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Хотел бы подчеркнуть, что российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны не безгранична. Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов. Это не бряцание оружием, а простая логика нормального человека".Хоть в коммюнике Москва и не упоминается, не вызывает никаких сомнений, против кого эти ракеты. Такое оружие несет прямую угрозу критической инфраструктуре в глубине российской территории и может использоваться, в том числе, для ударов по объектам сил ядерного сдерживания, чтобы снизить или свести на нет их потенциал.Три ракетыРакет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х согласно договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019-м, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать их для сухопутных войск и подготовить к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Задача — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon. Это 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Такие широко распространены в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них и размещаются Tomahawk, а также SM-6 наземного базирования.Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются вооруженными силами США с 1983-го. Дальность, в зависимости от варианта, — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковых установки и транспортно-заряжающие системы. Все смонтировано на трехосных полуприцепах, перевозят их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходима подготовленная позиция.Помимо "Томагавков" и SM-6, в Германию перебросят гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают до Набережных Челнов. Ракеты разгоняются до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Их разработка в США шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.Европейская опергруппаОператором комплексов выступит 2-я многодоменная оперативная группа (Multi-Domain Task Force — MDTF), одна из пяти формируемых. Это особые подразделения Сухопутных войск США с дальнобойным ракетным вооружением. Большая их часть предназначена для противостояния с Китаем — Пентагон в случае обострения планирует развернуть их на первой островной цепи в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. Но 2-я MDTF — для европейского театра военных действий.В вооруженном конфликте с Россией она займется разведкой в интересах всей группировки альянса: выявит позиции ПВО противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно — организует диверсии в киберпространстве, примется глушить средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.Для поддержки европейских MDTF также создадут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это подразделение станет непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников, наводя на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы. По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, это ключевой элемент многодоменных операций в крупных конфликтах.Ответ РоссииВ Москве неоднократно заявляли, что примут зеркальные меры в ответ на развертывание РСМД в Европе — возобновят производство аналогичных вооружений. Как в мае подчеркнули в МИД, "с учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок, этот процесс не займет много времени".Тут опыт у России действительно богатый. В 1987-м СССР располагал 650 ракетами средней дальности РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" дальностью от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.Ракета была в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь эти комплексы. Возобновление выпуска "Пионеров", хоть и в неядерном исполнении, и постановка их на боевое дежурство — сильный аргумент против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине. Малое подлетное время баллистической ракеты хорошо способствует успеху международных переговоров, что в свое время показал Карибский кризис.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837098024.html

https://ria.ru/20240711/pentagon-1959107529.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, россия, анатолий антонов, министерство обороны сша, нато, lockheed martin