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"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие - РИА Новости, 14.07.2024
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08:00 14.07.2024 (обновлено: 08:01 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/rakety-1959271971.html
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие - РИА Новости, 14.07.2024
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
Американцы в очередной раз повышают градус эскалации в противостоянии с Россией: впервые с 1980-х в Германии появятся ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T08:00
2024-07-14T08:01
безопасность
сша
россия
анатолий антонов
министерство обороны сша
нато
lockheed martin
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы в очередной раз повышают градус эскалации в противостоянии с Россией: впервые с 1980-х в Германии появятся ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Для обслуживания и возможного боевого применения этих комплексов Пентагон направит туда спецподразделение сухопутных войск. О военных приготовлениях США — в материале РИА Новости.В прицеле — РоссияВ совместном коммюнике Вашингтона и Берлина, опубликованном на сайте Белого дома, говорится об "эпизодическом развертывании РСМД в Германии" с 2026-го. Формально — для тренировки расчетов."Учения с использованием этих передовых возможностей продемонстрируют приверженность США Североатлантическому альянсу и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", — утверждается в документе. Однако там же уточняется, что в перспективе РСМД разместят в Германии на постоянной основе.Речь идет о комплексах Typhon, вооруженных зенитными и квазибаллистическими ракетами Standard SM-6 и крылатыми Tomahawk. Также для них предназначены перспективные гиперзвуковые Dark Eagle, разрабатываемые по проекту Long Range Hypersonic Weapon. Юридически американцев ничто не сдерживает — договор о ликвидации РСМД прекратил свое существование еще в 2019-м. Но в Белом доме все же решили подстраховаться и уточнили, что ракеты будут в неядерном исполнении."Это серьезная ошибка Вашингтона, — сказал по этому поводу посол России в США Анатолий Антонов. — Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Хотел бы подчеркнуть, что российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны не безгранична. Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов. Это не бряцание оружием, а простая логика нормального человека".Хоть в коммюнике Москва и не упоминается, не вызывает никаких сомнений, против кого эти ракеты. Такое оружие несет прямую угрозу критической инфраструктуре в глубине российской территории и может использоваться, в том числе, для ударов по объектам сил ядерного сдерживания, чтобы снизить или свести на нет их потенциал.Три ракетыРакет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х согласно договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019-м, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать их для сухопутных войск и подготовить к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Задача — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon. Это 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Такие широко распространены в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них и размещаются Tomahawk, а также SM-6 наземного базирования.Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются вооруженными силами США с 1983-го. Дальность, в зависимости от варианта, — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковых установки и транспортно-заряжающие системы. Все смонтировано на трехосных полуприцепах, перевозят их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходима подготовленная позиция.Помимо "Томагавков" и SM-6, в Германию перебросят гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают до Набережных Челнов. Ракеты разгоняются до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Их разработка в США шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.Европейская опергруппаОператором комплексов выступит 2-я многодоменная оперативная группа (Multi-Domain Task Force — MDTF), одна из пяти формируемых. Это особые подразделения Сухопутных войск США с дальнобойным ракетным вооружением. Большая их часть предназначена для противостояния с Китаем — Пентагон в случае обострения планирует развернуть их на первой островной цепи в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. Но 2-я MDTF — для европейского театра военных действий.В вооруженном конфликте с Россией она займется разведкой в интересах всей группировки альянса: выявит позиции ПВО противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно — организует диверсии в киберпространстве, примется глушить средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.Для поддержки европейских MDTF также создадут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это подразделение станет непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников, наводя на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы. По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, это ключевой элемент многодоменных операций в крупных конфликтах.Ответ РоссииВ Москве неоднократно заявляли, что примут зеркальные меры в ответ на развертывание РСМД в Европе — возобновят производство аналогичных вооружений. Как в мае подчеркнули в МИД, "с учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок, этот процесс не займет много времени".Тут опыт у России действительно богатый. В 1987-м СССР располагал 650 ракетами средней дальности РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" дальностью от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.Ракета была в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь эти комплексы. Возобновление выпуска "Пионеров", хоть и в неядерном исполнении, и постановка их на боевое дежурство — сильный аргумент против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине. Малое подлетное время баллистической ракеты хорошо способствует успеху международных переговоров, что в свое время показал Карибский кризис.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837098024.html
https://ria.ru/20240711/pentagon-1959107529.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сша, россия, анатолий антонов, министерство обороны сша, нато, lockheed martin
Безопасность, США, Россия, Анатолий Антонов, Министерство обороны США, НАТО, Lockheed Martin
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие

Вашингтон и Берлин договорились о размещении в Германии дальнобойных ракет

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : U.S. Army
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы в очередной раз повышают градус эскалации в противостоянии с Россией: впервые с 1980-х в Германии появятся ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Для обслуживания и возможного боевого применения этих комплексов Пентагон направит туда спецподразделение сухопутных войск. О военных приготовлениях США — в материале РИА Новости.

В прицеле — Россия

В совместном коммюнике Вашингтона и Берлина, опубликованном на сайте Белого дома, говорится об "эпизодическом развертывании РСМД в Германии" с 2026-го. Формально — для тренировки расчетов.
"Учения с использованием этих передовых возможностей продемонстрируют приверженность США Североатлантическому альянсу и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", — утверждается в документе. Однако там же уточняется, что в перспективе РСМД разместят в Германии на постоянной основе.
© Фото : U.S. Army Europe/Emily HoudershieldtАмериканский военнослужащий на военной базе в Германии
Американский военнослужащий на военной базе в Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : U.S. Army Europe/Emily Houdershieldt
Американский военнослужащий на военной базе в Германии
Речь идет о комплексах Typhon, вооруженных зенитными и квазибаллистическими ракетами Standard SM-6 и крылатыми Tomahawk. Также для них предназначены перспективные гиперзвуковые Dark Eagle, разрабатываемые по проекту Long Range Hypersonic Weapon. Юридически американцев ничто не сдерживает — договор о ликвидации РСМД прекратил свое существование еще в 2019-м. Но в Белом доме все же решили подстраховаться и уточнили, что ракеты будут в неядерном исполнении.
"Это серьезная ошибка Вашингтона, — сказал по этому поводу посол России в США Анатолий Антонов. — Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Хотел бы подчеркнуть, что российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны не безгранична. Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов. Это не бряцание оружием, а простая логика нормального человека".
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Хоть в коммюнике Москва и не упоминается, не вызывает никаких сомнений, против кого эти ракеты. Такое оружие несет прямую угрозу критической инфраструктуре в глубине российской территории и может использоваться, в том числе, для ударов по объектам сил ядерного сдерживания, чтобы снизить или свести на нет их потенциал.

Три ракеты

Ракет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х согласно договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019-м, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать их для сухопутных войск и подготовить к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Задача — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon
8 декабря 2022, 01:53
Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon. Это 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Такие широко распространены в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них и размещаются Tomahawk, а также SM-6 наземного базирования.
Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются вооруженными силами США с 1983-го. Дальность, в зависимости от варианта, — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.
© Фото : public domain / US ArmyПодвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : public domain / US Army
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.
Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковых установки и транспортно-заряжающие системы. Все смонтировано на трехосных полуприцепах, перевозят их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходима подготовленная позиция.
© Фото : Elliot ValdezПервый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Elliot Valdez
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Помимо "Томагавков" и SM-6, в Германию перебросят гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают до Набережных Челнов. Ракеты разгоняются до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Их разработка в США шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.

Европейская опергруппа

Оператором комплексов выступит 2-я многодоменная оперативная группа (Multi-Domain Task Force — MDTF), одна из пяти формируемых. Это особые подразделения Сухопутных войск США с дальнобойным ракетным вооружением. Большая их часть предназначена для противостояния с Китаем — Пентагон в случае обострения планирует развернуть их на первой островной цепи в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. Но 2-я MDTF — для европейского театра военных действий.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot, заявил Пентагон
11 июля, 23:26
В вооруженном конфликте с Россией она займется разведкой в интересах всей группировки альянса: выявит позиции ПВО противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно — организует диверсии в киберпространстве, примется глушить средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.
Для поддержки европейских MDTF также создадут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это подразделение станет непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников, наводя на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы. По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, это ключевой элемент многодоменных операций в крупных конфликтах.

Ответ России

В Москве неоднократно заявляли, что примут зеркальные меры в ответ на развертывание РСМД в Европе — возобновят производство аналогичных вооружений. Как в мае подчеркнули в МИД, "с учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок, этот процесс не займет много времени".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО — SS-20)
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20) - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО — SS-20)
Тут опыт у России действительно богатый. В 1987-м СССР располагал 650 ракетами средней дальности РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" дальностью от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.
Ракета была в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь эти комплексы. Возобновление выпуска "Пионеров", хоть и в неядерном исполнении, и постановка их на боевое дежурство — сильный аргумент против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине. Малое подлетное время баллистической ракеты хорошо способствует успеху международных переговоров, что в свое время показал Карибский кризис.
 
БезопасностьСШАРоссияАнатолий АнтоновМинистерство обороны СШАНАТОLockheed Martin
 
 
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