https://ria.ru/20240802/pristavy-1963620336.html
Совфед одобрил закон о праве приставов использовать оружие
Совфед одобрил закон о праве приставов использовать оружие - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о праве приставов использовать оружие
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:48
2024-08-02T10:48
2024-08-02T11:20
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу."Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в тексте одобренного документа.В этих же случаях сотрудникам ФССП разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники).Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав будет обязан уведомить прокурора и родственников гражданина в течение суток. Кроме того, сотрудник ФССП будет обязан по возможности сохранить без изменения место происшествия, если гражданину причинено ранение либо наступила его смерть.Законом также определяется, что превышение приставами полномочий по применению оружия и силы влечёт ответственность, установленную российским законодательством. Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не несёт ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременные женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область проекции сердца.
https://ria.ru/20240801/zakonotvorchestvo-1963456158.html
https://ria.ru/20240701/fssp-1956689047.html
https://ria.ru/20240802/nakazanie-1963622332.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед одобрил закон о праве приставов использовать оружие
Совфед одобрил закон о праве приставов использовать огнестрельное оружие
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу.
"Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в тексте одобренного документа.
В этих же случаях сотрудникам ФССП
разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники).
Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.
В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав будет обязан уведомить прокурора и родственников гражданина в течение суток. Кроме того, сотрудник ФССП будет обязан по возможности сохранить без изменения место происшествия, если гражданину причинено ранение либо наступила его смерть.
Законом также определяется, что превышение приставами полномочий по применению оружия и силы влечёт ответственность, установленную российским законодательством. Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не несёт ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.
Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременные женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область проекции сердца.