Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Шмитц: финансовая система БРИКС подтолкнет к краху экономику США
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что новая финансовая система БРИКС положит конец "глобальному воровству" США и приведет к неизбежному экономическому краху страны.
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"Правительство США генерирует 10 миллиардов долларов нового долга в день. США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал предприниматель.
Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС.
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