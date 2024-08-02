https://ria.ru/20240802/predprinimatel-1963639024.html

Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США

Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - РИА Новости, 02.08.2024

Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что новая... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:01

2024-08-02T12:01

2024-08-02T13:40

экономика

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валентина матвиенко

брикс

мвф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что новая финансовая система БРИКС положит конец "глобальному воровству" США и приведет к неизбежному экономическому краху страны. "Правительство США генерирует 10 миллиардов долларов нового долга в день. США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал предприниматель. Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

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экономика, сша, россия, валентина матвиенко, брикс, мвф, megaupload