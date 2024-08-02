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Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - РИА Новости, 02.08.2024
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12:01 02.08.2024 (обновлено: 13:40 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/predprinimatel-1963639024.html
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - РИА Новости, 02.08.2024
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что новая... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:01
2024-08-02T13:40
экономика
сша
россия
валентина матвиенко
брикс
мвф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что новая финансовая система БРИКС положит конец "глобальному воровству" США и приведет к неизбежному экономическому краху страны. "Правительство США генерирует 10 миллиардов долларов нового долга в день. США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал предприниматель. Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС.
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экономика, сша, россия, валентина матвиенко, брикс, мвф, megaupload
Экономика, США, Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, МВФ, Megaupload
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США

Шмитц: финансовая система БРИКС подтолкнет к краху экономику США

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что новая финансовая система БРИКС положит конец "глобальному воровству" США и приведет к неизбежному экономическому краху страны.
«
"Правительство США генерирует 10 миллиардов долларов нового долга в день. США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал предприниматель.
Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС.
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ЭкономикаСШАРоссияВалентина МатвиенкоБРИКСМВФMegaupload
 
 
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