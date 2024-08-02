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В центре Петербурга просел асфальт - РИА Новости, 02.08.2024
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09:53 02.08.2024 (обновлено: 13:40 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/peterburg-1963605884.html
В центре Петербурга просел асфальт
В центре Петербурга просел асфальт - РИА Новости, 02.08.2024
В центре Петербурга просел асфальт
Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила городская... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:53
2024-08-02T13:40
происшествия
городское хозяйство москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты – колеи глубиной до 8 см и просадки полотна", – говорится в сообщении. Ненадлежащее состояние дорожного покрытия в центре города также выявлено на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках, уточняют в надзорном ведомстве. В адрес профильного госучреждения "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" внесено представление прокуратуры об устранении нарушений. Дорожное полотно на Невском проспекте периодически ремонтируется с закрытием движения транспорта на определенных участках (как правило, по выходным дням). Так, реконструкция главной магистрали в историческом центре Петербурга проводилась в 2018 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.
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происшествия, городское хозяйство москвы, санкт-петербург
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Санкт-Петербург
В центре Петербурга просел асфальт

Прокуратура выявила просадку асфальта на Невском проспекте в центре Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПросадка асфальта на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 2 августа 2024
Просадка асфальта на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 2 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Просадка асфальта на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 2 августа 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура.
«
"Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты – колеи глубиной до 8 см и просадки полотна", – говорится в сообщении.
Ненадлежащее состояние дорожного покрытия в центре города также выявлено на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках, уточняют в надзорном ведомстве.
В адрес профильного госучреждения "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" внесено представление прокуратуры об устранении нарушений.
Дорожное полотно на Невском проспекте периодически ремонтируется с закрытием движения транспорта на определенных участках (как правило, по выходным дням). Так, реконструкция главной магистрали в историческом центре Петербурга проводилась в 2018 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.
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