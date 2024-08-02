https://ria.ru/20240802/peterburg-1963605884.html

В центре Петербурга просел асфальт

В центре Петербурга просел асфальт - РИА Новости, 02.08.2024

В центре Петербурга просел асфальт

Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила городская... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:53

2024-08-02T09:53

2024-08-02T13:40

происшествия

городское хозяйство москвы

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты – колеи глубиной до 8 см и просадки полотна", – говорится в сообщении. Ненадлежащее состояние дорожного покрытия в центре города также выявлено на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках, уточняют в надзорном ведомстве. В адрес профильного госучреждения "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" внесено представление прокуратуры об устранении нарушений. Дорожное полотно на Невском проспекте периодически ремонтируется с закрытием движения транспорта на определенных участках (как правило, по выходным дням). Так, реконструкция главной магистрали в историческом центре Петербурга проводилась в 2018 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.

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происшествия, городское хозяйство москвы, санкт-петербург