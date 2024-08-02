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В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет - РИА Новости, 02.08.2024
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12:22 02.08.2024 (обновлено: 12:23 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/park-1963643922.html
В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет
В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет - РИА Новости, 02.08.2024
В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет
В Парке Горького в Москве, куда на День ВДВ "крылатая пехота" традиционно приходит встретиться с однополчанами, пока не видно купающихся десантников, а... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:22
2024-08-02T12:23
общество
германия
василий маргелов
сергей миронов
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
воздушно-десантные войска россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
справедливая россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Парке Горького в Москве, куда на День ВДВ "крылатая пехота" традиционно приходит встретиться с однополчанами, пока не видно купающихся десантников, а некоторые из них уверяют, что нырять в фонтаны - это моветон, передает корреспондент РИА Новости. При подходе к Парку имени Горького с Крымского моста можно было наблюдать инструктаж приблизительно двух взводов Росгвардии. Главный фонтан парка работает в штатном режиме, в нем никто не купается. Возможно, пасмурная погода не позволила в полной мере проявить свою удаль десанту. Да и многие пришли с семьями, с детьми. Они считают, что купание в фонтанах - "недостойное звания десантника поведение". "Эту традицию мы из года в год искореняем в своем кругу. Уже практически никто из нашей компании не купается в фонтанах", - сказал агентству сержант запаса Андрей. Другой десантник, пожелавший остаться неизвестным, процитировал легендарного командующего ВДВ Героя Советского Союза Василия Маргелова: "ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один". Также по сложившейся традиции в парк приехал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он подходил практически к каждому десантнику, поздравлял, обнимал и дарил подарочные пакеты. Владимир, пришедший в парк отпраздновать день ВДВ со своими однополчанами, служил в 35-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в группе советских войск в Германии, пребывает в хорошем настроении, но по-военному собран и сосредоточен. "Идет спецоперация, ребята гибнут", - заметил он.
https://ria.ru/20240802/putin-1963567989.html
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общество, германия, василий маргелов, сергей миронов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), справедливая россия, праздники
Общество, Германия, Василий Маргелов, Сергей Миронов, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Справедливая Россия, Праздники
В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет

Десантники в Парке Горького уверяют, что купаться в фонтанах - моветон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Парке Горького в Москве
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Парке Горького в Москве, куда на День ВДВ "крылатая пехота" традиционно приходит встретиться с однополчанами, пока не видно купающихся десантников, а некоторые из них уверяют, что нырять в фонтаны - это моветон, передает корреспондент РИА Новости.
При подходе к Парку имени Горького с Крымского моста можно было наблюдать инструктаж приблизительно двух взводов Росгвардии.
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Главный фонтан парка работает в штатном режиме, в нем никто не купается. Возможно, пасмурная погода не позволила в полной мере проявить свою удаль десанту. Да и многие пришли с семьями, с детьми. Они считают, что купание в фонтанах - "недостойное звания десантника поведение".
"Эту традицию мы из года в год искореняем в своем кругу. Уже практически никто из нашей компании не купается в фонтанах", - сказал агентству сержант запаса Андрей.
Другой десантник, пожелавший остаться неизвестным, процитировал легендарного командующего ВДВ Героя Советского Союза Василия Маргелова: "ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один".
Также по сложившейся традиции в парк приехал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он подходил практически к каждому десантнику, поздравлял, обнимал и дарил подарочные пакеты.
Владимир, пришедший в парк отпраздновать день ВДВ со своими однополчанами, служил в 35-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в группе советских войск в Германии, пребывает в хорошем настроении, но по-военному собран и сосредоточен.
"Идет спецоперация, ребята гибнут", - заметил он.
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ОбществоГерманияВасилий МаргеловСергей МироновВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Воздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Справедливая РоссияПраздники
 
 
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