https://ria.ru/20240802/park-1963643922.html

В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет

В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет - РИА Новости, 02.08.2024

В Парке Горького в Москве купающихся десантников пока нет

В Парке Горького в Москве, куда на День ВДВ "крылатая пехота" традиционно приходит встретиться с однополчанами, пока не видно купающихся десантников, а... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:22

2024-08-02T12:22

2024-08-02T12:23

общество

германия

василий маргелов

сергей миронов

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

воздушно-десантные войска россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

справедливая россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Парке Горького в Москве, куда на День ВДВ "крылатая пехота" традиционно приходит встретиться с однополчанами, пока не видно купающихся десантников, а некоторые из них уверяют, что нырять в фонтаны - это моветон, передает корреспондент РИА Новости. При подходе к Парку имени Горького с Крымского моста можно было наблюдать инструктаж приблизительно двух взводов Росгвардии. Главный фонтан парка работает в штатном режиме, в нем никто не купается. Возможно, пасмурная погода не позволила в полной мере проявить свою удаль десанту. Да и многие пришли с семьями, с детьми. Они считают, что купание в фонтанах - "недостойное звания десантника поведение". "Эту традицию мы из года в год искореняем в своем кругу. Уже практически никто из нашей компании не купается в фонтанах", - сказал агентству сержант запаса Андрей. Другой десантник, пожелавший остаться неизвестным, процитировал легендарного командующего ВДВ Героя Советского Союза Василия Маргелова: "ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один". Также по сложившейся традиции в парк приехал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он подходил практически к каждому десантнику, поздравлял, обнимал и дарил подарочные пакеты. Владимир, пришедший в парк отпраздновать день ВДВ со своими однополчанами, служил в 35-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в группе советских войск в Германии, пребывает в хорошем настроении, но по-военному собран и сосредоточен. "Идет спецоперация, ребята гибнут", - заметил он.

https://ria.ru/20240802/putin-1963567989.html

https://ria.ru/20240802/putin-1963568577.html

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общество, германия, василий маргелов, сергей миронов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), справедливая россия, праздники