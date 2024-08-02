В Житомирской области памятник Ленину переделали на Шевченко
В Житомирской области местные власти переделали памятник Ленину на Шевченко
© Фото : соцсетиПеределанный памятник Ленину в Житомирской области
© Фото : соцсети
Переделанный памятник Ленину в Житомирской области
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Житомирской области на Украине местные власти в рамках кампании "декоммуницации" не снесли памятник Владимиру Ленину, вместо этого скульпторы переделали голову постамента, заменив ее на украинского поэта Тараса Шевченко, сообщает местное издание "Страна".
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"Был Ленин, стал Шевченко. В селе Житомирской области в рамках декоммунизации из скульптуры советского вождя сделали памятник украинскому поэту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В сопровождающем публикацию фотоснимке, бронзовый постамент выглядит карикатурно. В нем с трудом можно узнать украинского поэта, поскольку костюм-тройка появился уже после смерти поэта, к концу 19 века.
Следует отметить, что перевоплощением Ленина в Шевченко на Украине занимаются не первый год. Еще в 2021 году украинский журналист Олег Ельцов сообщал, в городе Корец Ровненской области памятник Ленину переделали на Шевченко. Такой же клон появился и в посёлке городского типа Пересечное в Харьковской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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