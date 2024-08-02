Рейтинг@Mail.ru
В Житомирской области памятник Ленину переделали на Шевченко - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 02.08.2024 (обновлено: 22:10 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/pamyatnik-1963789094.html
В Житомирской области памятник Ленину переделали на Шевченко
В Житомирской области памятник Ленину переделали на Шевченко - РИА Новости, 02.08.2024
В Житомирской области памятник Ленину переделали на Шевченко
В Житомирской области на Украине местные власти в рамках кампании "декоммуницации" не снесли памятник Владимиру Ленину, вместо этого скульпторы переделали... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:59
2024-08-02T22:10
в мире
украина
житомирская область
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
тарас шевченко
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963789894_0:0:575:324_1920x0_80_0_0_fa5c2c2eb1688239c2dca410c00edcba.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Житомирской области на Украине местные власти в рамках кампании "декоммуницации" не снесли памятник Владимиру Ленину, вместо этого скульпторы переделали голову постамента, заменив ее на украинского поэта Тараса Шевченко, сообщает местное издание "Страна". "Был Ленин, стал Шевченко. В селе Житомирской области в рамках декоммунизации из скульптуры советского вождя сделали памятник украинскому поэту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В сопровождающем публикацию фотоснимке, бронзовый постамент выглядит карикатурно. В нем с трудом можно узнать украинского поэта, поскольку костюм-тройка появился уже после смерти поэта, к концу 19 века. Следует отметить, что перевоплощением Ленина в Шевченко на Украине занимаются не первый год. Еще в 2021 году украинский журналист Олег Ельцов сообщал, в городе Корец Ровненской области памятник Ленину переделали на Шевченко. Такой же клон появился и в посёлке городского типа Пересечное в Харьковской области. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html
украина
житомирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963789894_0:0:575:432_1920x0_80_0_0_c806c6a9d30808edb084eff4a278333f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомирская область, россия, владимир ленин (владимир ульянов), тарас шевченко, сергей лавров
В мире, Украина, Житомирская область, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Тарас Шевченко, Сергей Лавров
В Житомирской области памятник Ленину переделали на Шевченко

В Житомирской области местные власти переделали памятник Ленину на Шевченко

© Фото : соцсетиПеределанный памятник Ленину в Житомирской области
Переделанный памятник Ленину в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : соцсети
Переделанный памятник Ленину в Житомирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Житомирской области на Украине местные власти в рамках кампании "декоммуницации" не снесли памятник Владимиру Ленину, вместо этого скульпторы переделали голову постамента, заменив ее на украинского поэта Тараса Шевченко, сообщает местное издание "Страна".
«
"Был Ленин, стал Шевченко. В селе Житомирской области в рамках декоммунизации из скульптуры советского вождя сделали памятник украинскому поэту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В сопровождающем публикацию фотоснимке, бронзовый постамент выглядит карикатурно. В нем с трудом можно узнать украинского поэта, поскольку костюм-тройка появился уже после смерти поэта, к концу 19 века.
Следует отметить, что перевоплощением Ленина в Шевченко на Украине занимаются не первый год. Еще в 2021 году украинский журналист Олег Ельцов сообщал, в городе Корец Ровненской области памятник Ленину переделали на Шевченко. Такой же клон появился и в посёлке городского типа Пересечное в Харьковской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
26 апреля, 21:45
 
В миреУкраинаЖитомирская областьРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Тарас ШевченкоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала