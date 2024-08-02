Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: 83% россиян хорошо оценивают работу президента Путина, 81% —доверяют ему
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство, а именно 83%, россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большая часть, 83%, респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, которые опубликованы на сайте ФОМ.
На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины, 55%, россиян считают, что российское правительство работает хорошо, четверть, 26%, заявили, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина опрошенных, 49%, сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 8% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 июля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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