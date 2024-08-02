https://ria.ru/20240802/opros-1963706135.html

Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 02.08.2024

Путину доверяют более 80 процентов россиян, показал опрос

Большинство, а именно 83%, россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:25

2024-08-02T15:25

2024-08-02T15:25

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Большинство, а именно 83%, россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть, 83%, респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, которые опубликованы на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее не доверяют ему. Более половины, 55%, россиян считают, что российское правительство работает хорошо, четверть, 26%, заявили, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина опрошенных, 49%, сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 8% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 июля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240802/bolshinstvo-1963654442.html

https://ria.ru/20240801/peskov-1963506966.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия