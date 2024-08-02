https://ria.ru/20240802/obvinenie-1963781840.html

Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству

Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству - РИА Новости, 02.08.2024

Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:05

2024-08-02T21:05

2024-08-02T21:19

происшествия

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тульская область

вячеслав тимченко

игорь краснов

дмитрий савельев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании ему ареста.Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству)."Ходатайство будет рассмотрено при участии обвиняемого Савельева", - зачитал судья Тимур Вахрамеев ходатайство следователя.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).После того, как генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали, как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.Савельев в Совфеде является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963731859.html

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Сенатор Савельев и его защита в суде Сенатор Савельев и его защита ознакомились с материалами дела в суде, передает корреспондент РИА Новости. Следователь просит арестовать сенатора по делу об организации приготовления убийства. 2024-08-02T21:05 true PT0M07S

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происшествия, россия, москва, тульская область, вячеслав тимченко, игорь краснов, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, госдума рф, дело сенатора савельева