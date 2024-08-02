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Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству - РИА Новости, 02.08.2024
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21:05 02.08.2024 (обновлено: 21:19 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/obvinenie-1963781840.html
Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству
Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству - РИА Новости, 02.08.2024
Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству
Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:05
2024-08-02T21:19
происшествия
россия
москва
тульская область
вячеслав тимченко
игорь краснов
дмитрий савельев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании ему ареста.Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству)."Ходатайство будет рассмотрено при участии обвиняемого Савельева", - зачитал судья Тимур Вахрамеев ходатайство следователя.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).После того, как генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали, как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.Савельев в Совфеде является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963731859.html
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Сенатор Савельев и его защита в суде
Сенатор Савельев и его защита ознакомились с материалами дела в суде, передает корреспондент РИА Новости. Следователь просит арестовать сенатора по делу об организации приготовления убийства.
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происшествия, россия, москва, тульская область, вячеслав тимченко, игорь краснов, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, госдума рф, дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Москва, Тульская область, Вячеслав Тимченко, Игорь Краснов, Дмитрий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Дело сенатора Савельева
Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству

Сенатору Савельеву предъявили обвинение в организации приготовления к убийству

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании ему ареста.
Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
«
"Ходатайство будет рассмотрено при участии обвиняемого Савельева", - зачитал судья Тимур Вахрамеев ходатайство следователя.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
После того, как генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали, как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.
Савельев в Совфеде является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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ПроисшествияРоссияМоскваТульская областьВячеслав ТимченкоИгорь КрасновДмитрий СавельевСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФГосдума РФДело сенатора Савельева
 
 
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